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हिंदी न्यूज़शिक्षाराजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी, जल्द जारी होगा विज्ञापन 

राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती को मंजूरी, जल्द जारी होगा विज्ञापन 

राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 600 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब भर्ती प्रस्ताव जल्द जारी किया जाएगा

Written By : मोहम्मद मोईन, कविता गाडरी |  Updated at : 11 Aug 2026 07:20 PM (IST)
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Rajasthan Medical Officer recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में 600 चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती की जाएगी. राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इन पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब भर्ती प्रस्ताव जल्द जारी किया जाएगा. इस भर्ती को लेकर पहले यह प्रस्ताव चिकित्सा मंत्री के पास भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिली है. वहीं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद एलिजिबल उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. 

अब तक 39,288 पदों पर भर्ती और नियुक्तियां 

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग संवर्गों में अब तक 39,288 पदों पर भर्ती और नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है. इनमें 208 चिकित्सा अधिकारी (दंत), 1,699 चिकित्सा अधिकारी और 19,240 अराजपत्रित संवर्ग के पद शामिल हैं. वहीं चिकित्सा विभाग में 14 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति की गई है. इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 18,126 पदों पर भी नियुक्तियां की जा चुकी है. 

सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगे डॉक्टर 

चिकित्सा मंत्री के अनुसार 600 चिकित्सा अधिकारियों की नई भर्ती सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है. इस भर्ती के बाद सरकारी अस्पतालों और दूसरे चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी, इससे मरीजों के इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. वहीं भर्ती को लेकर विभाग का जोर खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त चिकित्सकीय स्टाफ उपलब्ध कराने पर है. सरकार का मानना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी. 

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निरामय राजस्थान पर होगा सरकार का फोकस

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार निरामय राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मानव संसाधन को मजबूत करने पर भी लगातार काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश के लोगों को उनके नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ही बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराना है.

आरयूएचएस के जरिए होगी भर्ती 

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.  भर्ती से संबंधित विज्ञापन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन और पात्रता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी. भर्ती प्रक्रिया राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माध्यम से कराए जाने की जानकारी भी दी गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Aug 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Medical Officer Recruitment 2026 Rajasthan Doctor Recruitment 2026 Rajasthan Medical Officer Vacancy
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