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हिंदी न्यूज़शिक्षाUGC NET की आंसर-की को लेकर NTA ने दिया अपडेट, इसी सप्ताह होगी जारी

UGC NET की आंसर-की को लेकर NTA ने दिया अपडेट, इसी सप्ताह होगी जारी

NTA के अनुसार, यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह जारी की जाएगी. लंबे समय से आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट जरूरी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Aug 2026 12:45 PM (IST)
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UGC NET जून 2026 की आंसर-की का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने जानकारी दी है. NTA के अनुसार यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की इसी सप्ताह जारी की जाएगी. लंबे समय से आंसर-की का इंतजार कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए यह अपडेट जरूरी है, क्योंकि आंसर-की जारी होने के बाद वह अपने रिस्पांस शीट और प्रश्न पत्र के साथ अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे. इसके अलावा किसी उत्तर पर आपत्ति होने पर उम्मीदवारों को उसे चुनौती देने का मौका भी मिलेगा.

वहीं, यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून के बीच गया था. इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों के लिए 5 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद से ही उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं.

इसी सप्ताह जारी होगी UGC NET आंसर-की

एनटीए के अपडेट के अनुसार यूजीसी नेट जून 2026 के प्रोविजनल आंसर की इसी सप्ताह जारी की जाएगी. आंसर-की के साथ उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट और अटेंप्ट किया गया प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा. उम्मीदवार इन्हें एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड किए गए जवाबों को ऑफिशियल उत्तरों से मिला सकेंगे और इससे उन्हें परीक्षा में संभावित अंक का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी.

गलत जवाब पर आपत्ति का भी मिलेगा मौका

प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद  NTA उम्मीदवारों को किसी उत्तर में गलती मिलने पर आपत्ति दर्ज करने का मौका देगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में उचित कारण और प्रमाण देना होगा. प्रत्येक उत्तर को चुनौती देने के लिए 200 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी. केवल तय समय के अंदर और निर्धारित माध्यम से जमा की गई आपत्तियों पर ही विचार किया जाएगा, बिना उचित कारण या सबूत के भेजी गई आपत्ति तथा समय सीमा के बाद दर्ज किए गए चैलेंज स्वीकार नहीं किए जाएंगे. वहीं उम्मीदवारों की ओर से प्राप्त आपत्तियों की विषय एक्सपर्ट्स की ओर से जांच की जाएगी. इसके बाद जरूरी बदलाव किए जाने के बाद फाइनल आंसर-की तैयार की जाएगी.

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लंबे इंतजार के बाद आया अपडेट

यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा जून के अंत में पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद प्रोविजनल आंसर-की जारी नहीं होने से उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता गया. कई उम्मीदवार NTA से लगातार अपडेट मांग रहे थे. आंसर-की में देरी का असर उन उम्मीदवारों की आगे की पढ़ाई और अकेडमिक योजनाओं पर भी पढ़ रहा है, जो यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता या पीएचडी में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं. पिछले कुछ यूजीसी नेट सत्रों में की तुलना में इस बार आंसर-की जारी होने में ज्यादा समय लगा, जिसकी वजह से उम्मीदवारों की ओर से एनटीए की हेल्पडेस्क और अन्य माध्यम से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई. लेकिन उन्हें आंसर-की की तारीख को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी.

क्यों जरूरी होता है UGC NET का स्कोर?

यूजीसी नेट परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फैलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता और पीएचडी में एडमिशन से जुड़ी योग्यता तय की जाती है. ऐसे में आंसर-की के बाद आने वाला रिजल्ट उम्मीदवारों के आगे के अकेडमिक और करियर प्लान के लिए जरूरी होता है. जेआरएफ के लिए उम्मीदवार के पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है. वही असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन वाली कैटेगरी में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार इन अवसरों के लिए पात्र होते हैं, लेकिन उन्हें जेआरएफ नहीं मिलता.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Aug 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
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