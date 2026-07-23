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हिंदी न्यूज़शिक्षाEx Agniveer Reservation: एक्स-अग्निवीरों को नई भर्ती में 50% आरक्षण, भर्ती से लेकर उम्र, सैलरी और नौकरी तक जानें डिटेल

Ex Agniveer Reservation: एक्स-अग्निवीरों को नई भर्ती में 50% आरक्षण, भर्ती से लेकर उम्र, सैलरी और नौकरी तक जानें डिटेल

गृह मंत्रालय के अनुसार ये आरक्षण सीएपीएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती के दौरान लागू होगा. हर भर्ती वर्ष में इन पदों की 50% रिक्तियां एक्स अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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Ex Agniveer Reservation: अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफल मैन के पदों पर भर्ती में एक्स- अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें भर्ती प्रक्रिया में कई अहम रियायतें भी दी जाएगी. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब के जरिए इसकी जानकारी दी. सरकार का कहना है की अग्नि वीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से एक्स अग्निवीर नाम से नई कैटेगरी बनाई गई है. इसके तहत आरक्षण, आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रिया में विशेष रियायतें दी जाएगी. 

किन पदों पर मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण? 

गृह मंत्रालय के अनुसार यह आरक्षण सीएपीएफ में कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती के दौरान लागू होगा. हर भर्ती वर्ष में इन पदों की 50 प्रतिशत रिक्तियां एक्स-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी. इससे पहले मार्च 2023 में सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था. अब इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसी कई केंद्रीय और सुरक्षा बलों ने भी पहले अपने भर्ती नियमों में संशोधन कर आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लागू किया था. 

भर्ती प्रक्रिया में क्या मिलेगी छूट?

गृह मंत्रालय ने एक्स-अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कई जरूरी छूट देने का फैसला किया है. इसके तहत उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से छूट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से छूट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी जाएगी. सरकार का मानना है कि 4 साल की सैन्य सेवा के दौरान अग्नि वीरों को आवश्यक फिजिकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल चुका होता है, इसलिए उन्हें इन चरणों में छूट दी जा रही है.  

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आयु सीमा में भी मिलेगी राहत 

सरकार ने एक्स-अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया है. सभी एलिजिबल  एक्स-अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी. अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 साल की आयु छूट भी दी जाएगी. वहीं गृह मंत्रालय ने भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से छूट की घोषणा कर दी है, लेकिन मेरिट कैसे तैयार की जाएगी इसे लेकर अभी कोई अलग निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. सरकार ने कहा है कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी. 

पहला बैच कब होगा एलिजिबल?

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहला बैच अभी अपनी 4 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाया है. नौसेना में नवंबर 2022 में शामिल हुए पहले बैच के करीब 2,600 अग्निवीर इस साल सेवा पूरी करेंगे. इसके बाद वे सीएपीएफ और असम राइफल्स में नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jul 2026 10:12 AM (IST)
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Agniveer Ex Agniveer Reservation Agniveer Jobs CAPF Recruitment CAPF 50 Percent Reservation
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