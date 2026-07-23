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हिंदी न्यूज़शिक्षाBank Job:  बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, IBPS PO और SO भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख

Bank Job:  बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका, IBPS PO और SO भर्ती के लिए बढ़ी आवेदन की तारीख

इस भर्ती अभियान के जरिए देश के विभिन्न भागीदारी वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 7,460 पदों पर नियुक्तियां होगी. इनमें 6,715 पद प्रोबेशनरी ऑफिसर और 745 पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निर्धारित है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 23 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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Bank Job: अगर आप बैंक में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आईबीपीएस पीओ या एसओ भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए राहत की खबर आई है. दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन ने प्रोबेशनरी ऑफिसर और स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी है. 

IBPS भर्ती प्रक्रिया के तहत कितने भरे जाएंगे पद

इस भर्ती अभियान के जरिए देश के विभिन्न भागीदारी वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल 7,460 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. इनमें 6,715 पद प्रोबेशनरी ऑफिसर और 745 पद स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए निर्धारित है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया वह तय समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं. 

पीओ पद के लिए क्या है योग्यता?

प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या केंद्र सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदन के समय उम्मीदवार के पास डिग्री या मार्कशीट उपलब्ध होना जरूरी है. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन के अंक भी दर्ज करने होंगे.

एसओ पद के लिए अलग-अलग पात्रता नियम 

स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में संबंधित पद की पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

  • आईबीपीएस पीओ और एसओ पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ibps.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद आईबीपीएस पीओ या एसओ रिक्रूटमेंट 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  • अब पहले रजिस्ट्रेशन करें और फिर लॉगिन करके आवेदन पत्र भरें.
  • जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आवेदन फीस का पेमेंट करें.
  • लास्ट में फॉर्म सबमिट कर फॉर्म की कन्फर्मेशन कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें 

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कितना देनी होगी आवेदन फीस? 

इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी और दूसरे एलिजिबल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Jul 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
IBPS PO Vacancy Bank Job IBPS​ IBPS SO Recruitment IBPS Application Last Date Extended IBPS PO 2026
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