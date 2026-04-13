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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBest AI Courses : AI से जुड़े ये 5 कोर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट, मिलती है बढ़िया सैलरी

Best AI Courses : AI से जुड़े ये 5 कोर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट, मिलती है बढ़िया सैलरी

Best AI Courses : AI अब सिर्फ एक विषय नहीं रहा, बल्कि यह हर क्षेत्र जैसे पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और ऑफिस वर्क का हिस्सा बनता जा रहा है. स्कूल से लेकर कॉलेज तक AI की पढ़ाई शुरू हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Best AI Courses : AI अब सिर्फ एक विषय नहीं रहा, बल्कि यह हर क्षेत्र जैसे पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और ऑफिस वर्क का हिस्सा बनता जा रहा है. स्कूल से लेकर कॉलेज तक AI की पढ़ाई शुरू हो चुकी है.

आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है और इसमें सबसे बड़ा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है. AI अब सिर्फ एक विषय नहीं रहा, बल्कि यह हर क्षेत्र जैसे पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और ऑफिस वर्क का हिस्सा बनता जा रहा है. स्कूल से लेकर कॉलेज तक AI की पढ़ाई शुरू हो चुकी है. आने वाले समय में AI की डिमांड और भी बढ़ेगी, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट 12वीं पास कर चुका है और अच्छी नौकरी और सैलरी चाहता है, तो AI कोर्स सीखना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आइए आज हम आपको स्टूडेंट्स के लिए AI से जुड़े 5 बेस्ट कोर्स बताते हैं.

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा (AI Diploma) एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जिसमें AI की बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी दी जाती है. इसमें छात्रों को Python प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग और AI टूल्स का उपयोग करना सिखाया जाता है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा (AI Diploma) एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जिसमें AI की बेसिक से लेकर एडवांस जानकारी दी जाती है. इसमें छात्रों को Python प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग और AI टूल्स का उपयोग करना सिखाया जाता है.
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा 6 महीने से 2 साल तक का होता है. इसकी फीस लगभग 50 हजार से 3 लाख रुपये तक होती है. इस कोर्स से शुरुआती स्तर पर AI की समझ बनती है और नौकरी के अवसर मिलते हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा 6 महीने से 2 साल तक का होता है. इसकी फीस लगभग 50 हजार से 3 लाख रुपये तक होती है. इस कोर्स से शुरुआती स्तर पर AI की समझ बनती है और नौकरी के अवसर मिलते हैं.
Published at : 13 Apr 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
AI Courses Ai For Students Best AI Courses AI Courses After 12th High Salary AI Courses

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