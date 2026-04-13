आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा 6 महीने से 2 साल तक का होता है. इसकी फीस लगभग 50 हजार से 3 लाख रुपये तक होती है. इस कोर्स से शुरुआती स्तर पर AI की समझ बनती है और नौकरी के अवसर मिलते हैं.