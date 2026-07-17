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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTrain Zero Civic Sense Viral Video : केला खाया और छिलका ट्रेन के नीचे फेंका, मिल गए जीरो सिविक सेंस वाले अंकल

Train Zero Civic Sense Viral Video : केला खाया और छिलका ट्रेन के नीचे फेंका, मिल गए जीरो सिविक सेंस वाले अंकल

Train Zero Civic Sense Viral Video: वीडियो में रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शख्स केला खाने के बाद उसका छिलका ट्रेन के नीचे फेंक देता है. इसके बाद यूजर्स सिविक सेंस पर सवाल खड़े कर देते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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Train Zero Civic Sense Viral Video: आज पब्लिक प्लेस पर साफ-सफाई और सिविक सेंस को लेकर लोग पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं. ऐसे में जब कोई व्यक्ति खुलेआम गंदगी फैलाता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है, तो उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वीडियो में रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक शख्स केला खाने के बाद उसका छिलका ट्रेन के नीचे फेंक देता है. तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति उसे ऐसा करने से रोकता है और कूड़ेदान का यूज करने की सलाह देता है. इस पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिस पर यूजर्स भी जमकर अपनी राय दे रहे हैं. 

केला खाया और छिलका ट्रेन के नीचे फेंका

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के सामने खड़ा होकर आराम से केला खाता नजर आता है. उसके आसपास लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन वह बिना किसी पर ध्यान दिए केले का छिलका ट्रेन के नीचे फेंक देता है. तभी उसका वीडियो बना रहा व्यक्ति उसके पास पहुंचकर कहता है कि यहां छिलका नहीं फेंकना चाहिए. इसके बाद भी वह व्यक्ति बात को अनसुना करते हुए दूसरा केला खाने लगता है और उसका छिलका भी वहीं फेंकने की कोशिश करता है. इस पर वीडियो बना रहा शख्स दोबारा उसे रोकते हुए कहता है कि कचरा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए और ऐसा काम पढ़े-लिखे लोग नहीं करते हैं.

वीडियो बना रहे शख्स ने सिखाया साफ-सफाई का सही तरीका

इसके बाद वह व्यक्ति उसे पास में रखा कूड़ेदान भी दिखाता है. केला खा रहा शख्स आखिरकार छिलका उठाकर डस्टबिन में डाल देता है. इसके बाद वह आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीडियो बना रहा व्यक्ति उसे आसपास फैली गंदगी भी दिखाते हुए कहता है कि चाहे भारत के हों या किसी दूसरे देश के, पब्लिक प्लेस को गंदा नहीं करना चाहिए. इस पर वह व्यक्ति सिर्फ इतना कहता है कि वह बाहर का हूं और वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं, कई लोगों ने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या सिविक सेंस की कमी है. कुछ यूजर्स ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि लोगों को इसी तरह गलत काम करने से रोकना चाहिए. कई लोगों ने लिखा कि अच्छे कपड़े पहन लेने से किसी में नागरिक जिम्मेदारी नहीं आ जाती, कुछ यूजर्स ने कहा कि जापान जैसे देशों में सार्वजनिक जगहों पर डस्टबिन कम होते हैं, फिर भी लोग वहां गंदगी नहीं फैलाते. वहीं कई यूजर्स ने सख्त नियम और जुर्माना लगाने की मांग की ताकि सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाने वालों पर रोक लगाई जा सके. 

यह भी पढ़ें - Milk Tanker Overturned: मुफत का मिल रहा है लूट लो... सड़क पर पलटा दूध का टैंकर तो वहीं चुल्लू लगाकर पीने लगी पब्लिक, देखें वीडियो

Published at : 17 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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