राम मंदिर मामले पर संजय राउत ने RSS चीफ मोहन भागवत को लिखा पत्र, आंदोलन में आने का दिया न्योता

राम मंदिर के विरोध में शिवसेना यूबीटी द्वारा नागपुर में 18 जुलाई को 'राम रक्षा आंदोलन' का आयोजन किया जा रहा है. इसको लेकर संजय राउत ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को न्योता दिया है. संजय राउत ने पत्र के जरिए मोहन भागवत को न्योता भेजा है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में दी है.

पत्र में संजय राउत ने अयोध्या राम मंदिर में आभूषणों के कथित गबन का जिक्र किया है. उन्होंने दावा किया है कि इस घटना से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है. उन्होंने आगे कहा है कि शिवसेना (यूबीटी) ने भगवान राम की पवित्रता की रक्षा करने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है.

हजारों राम-भक्तों के आने की उम्मीद

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे और हजारों राम भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है. यह विरोध प्रदर्शन दादर कबूतरखाना के पास हनुमान मंदिर के पास होगा, जहां ठाकरे खुद पार्टी नेताओं और शिव सैनिकों के साथ 'राम रक्षा' स्तोत्र, 'हनुमान स्तोत्र' और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करेंगे. इस विरोध प्रदर्शन का मकसद अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही की मांग करना है.

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संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी भेजा न्योता

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने 18 जुलाई को नागपुर में पार्टी द्वारा आयोजित ‘राम रक्षा आंदोलन’ में शामिल होने के लिए गुरुवार (16 जुलाई) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को न्योता दिया. शिवसेना(यूबीटी) यह आंदोलन अयोध्या में राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी के विरोध में आयोजित कर रही है.

शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह मुख्यमंत्री फडणवीस के गृहनगर नागपुर में शनिवार को आयोजित ‘राम रक्षा आंदोलन’ में शामिल होंगे.

पिछले महीने सामने आया राम मंदिर दान चोरी केस

राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का मामला पिछले महीने सामने आया. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया. एसआईटी द्वारा 23 जून को जमा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को प्राथमिकी दर्ज की गई और आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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