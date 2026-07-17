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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Topper: पेपर रद्द होने पर रो पड़े थे आर्यन गुप्ता, फिर 16 घंटे की पढ़ाई से बने ऑल इंडिया टॉपर

NEET UG 2026 Topper: पेपर रद्द होने पर रो पड़े थे आर्यन गुप्ता, फिर 16 घंटे की पढ़ाई से बने ऑल इंडिया टॉपर

Aryan Gupta Success Story: NEET UG 2026 में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल संयुक्त टॉपर बने. जानें आर्यन की सफलता की कहानी, 16 घंटे की पढ़ाई, परिवार और डॉक्टर बनने का सपना.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Jul 2026 09:23 AM (IST)
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डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए गुरुवार (16 जुलाई) का दिन बहुत बड़ी खबर लेकर आया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 के नतीजे घोषित किए. इस एग्जाम में लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया. उनके साथ हरियाणा के पंशुल बंसल भी संयुक्त रूप से पहले नंबर पर रहे. दोनों ही छात्रों ने 720 में से 715 अंक हासिल कर इतिहास रच दिया.

लुधियाना में जश्न का माहौल

एनटीए ने जैसे ही नीट एग्जाम के नतीजे घोषित किए, आर्यन गुप्ता के घर और लुधियाना में खुशी की लहर दौड़ गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आर्यन के घरवाले और जानकार जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. आर्यन की इस शानदार कामयाबी पर सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा है.

आर्यन के लिए आसान नहीं था यह सफर

आर्यन को यह सफलता रातों-रात नहीं मिली. इसके पीछे बेहद कड़ी मेहनत और संघर्ष है. बता दें कि इस साल नीट की परीक्षा कई विवादों में थी. पहले यह परीक्षा 12 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के शक और अन्य विवादों की वजह से उसे रद्द कर दिया गया.

आर्यन बताते हैं कि जब परीक्षा रद्द होने की खबर आई तो वह टूट गए थे और खूब रोए थे. उन्हें लगा था कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. एमबीबीएस कर रहे उनके बड़े भाई आदित्य ने उन्हें हिम्मत दी. इसके बाद आर्यन ने दोबारा किताबें उठाईं और 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा (Re-test) के लिए दोगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी.

रोजाना 16 से 17 घंटे करते थे पढ़ाई

अपनी कामयाबी पर आर्यन ने बताया कि वह रोजाना करीब 16 से 17 घंटे पढ़ाई करते थे. हालांकि, उन्होंने खुद को किताबों तक ही सीमित नहीं रखा. जब भी वह लगातार पढ़कर थक जाते थे तो ब्रेक जरूर लेते थे. अपना दिमाग शांत करने के लिए आर्यन सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे. टीवी पर फिल्में देखते थे और परिवार के साथ समय बिताते थे.

कैसी रही आर्यन की पढ़ाई-लिखाई?

आर्यन की स्कूलिंग लुधियाना के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से हुई. वह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि गेम्स में भी काफी आगे रहे. वह स्टेट लेवल के टेबल टेनिस प्लेयर भी रह चुके हैं. उन्होंने 12वीं कक्षा में भी 98.4 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

डॉक्टरों के परिवार से आते हैं आर्यन

आर्यन के खून में ही डॉक्टरी है. उनके पिता डॉ. सचिन गुप्ता एनेस्थेटिस्ट हैं और उनकी मां डॉ. रीनू गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट हैं. उनके बड़े भाई ने पिछले साल नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया 54वीं रैंक हासिल की थी. आर्यन ऑन्कोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं. दरअसल, जब वह सिर्फ तीन साल के थे, तब कैंसर के कारण उनकी दादी का निधन हो गया था. इस वजह से वह कैंसर के डॉक्टर बनना चाहते हैं.

NEET-UG 2026 के खास आंकड़े

  • इस साल करीब 20 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी
  • इनमें से कुल 11.21 लाख स्टूडेंट्स पास हुए
  • पास होने वालों में 58 प्रतिशत से अधिक लड़कियां
  • आर्यन और पंशुल के अलावा 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा अंक हासिल किए
  • राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल को देश में तीसरी रैंक मिली
  • बिहार के आयुष भालोटिया चौथे स्थान पर रहे
  • महाराष्ट्र की श्रावणी कृष्णा कुडाले ने पांचवीं रैंक हासिल की

ये भी पढ़ें: Re-NEET UG 2026 Result में 11.21 लाख उम्मीदवार पास, पंजाब-हरियाणा के छात्रों ने किया टॉप

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
NEET UG Result 2026 NEET UG 2026 Topper Aryan Gupta NEET AIR 1
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