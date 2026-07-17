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हिंदी न्यूज़शिक्षाMBBS Seats Matrix 2026: सरकारी कॉलेज ज्यादा, फिर भी MBBS सीटें प्राइवेट में अधिक... NMC के आंकड़ों से समझिए पूरा गणित 

MBBS Seats Matrix 2026: सरकारी कॉलेज ज्यादा, फिर भी MBBS सीटें प्राइवेट में अधिक... NMC के आंकड़ों से समझिए पूरा गणित 

MBBS Seats Matrix 2026: एनएमसी के आंकड़ों के अनुसा, देश में इस समय 823 मेडिकल कॉलेज है. इनमें 441 सरकारी और 382 प्राइवेट कॉलेज शामिल हैं, यानी कॉलेज की संख्या के मामले में सरकारी संस्थान आगे हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jul 2026 08:41 AM (IST)
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MBBS Seats Matrix 2026: देश में नेशनल मेडिकल कमिशन ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए एमबीबीएस सीटों का मैट्रिक्स जारी कर दिया है, जिसमें 9911 नई सीटों को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही देश में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 1,36,939 हो गई है. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा होने के बावजूद एमबीबीएस सीटें प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ज्यादा है.  

एनएमसी की ओर से जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, इस साल कुल 1,27,028 एमबीबीएस सीटों का नवीनीकरण किया गया है, जबकि 9,911 नई सीटें जोड़ी गई है. यह सीटें नए मेडिकल कॉलेज और पहले से संचालित कॉलेज में सीट बढ़ाने के जरिए उपलब्ध हुई है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब हर साल 22 लाख से ज्यादा छात्र नीट यूजी परीक्षा देते हैं, लेकिन एमबीबीएस सीटों की संख्या उनकी तुलना में काफी कम लगती है.

सरकारी कॉलेज ज्यादा, फिर भी प्राइवेट में सीटें अधिक क्यों 

एनएमसी के आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 823 मेडिकल कॉलेज है. इनमें 441 सरकारी और 382 प्राइवेट कॉलेज शामिल है, यानी कॉलेज की संख्या के मामले में सरकारी संस्थान आगे हैं. इसके बावजूद सीटों की बात करें तो सरकारी कॉलेज में कुल 63,996 एमबीबीएस सीटें हैं, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 73,643 सीटें उपलब्ध हैं, यानी प्राइवेट कॉलेज में सरकारी संस्थाओं की तुलना में 10 हजार से ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं. यही वजह है कि सरकारी कॉलेजों की संख्या अधिक होने के बावजूद कुल एमबीबीएस सीटों में प्राइवेट कॉलेजों की हिस्सेदारी ज्यादा दिखाई देती है. इस साल बढ़ाई गई 9,911 सीटों में से 7,800 सीट प्राइवेट कॉलेज को मिली है, जबकि सरकारी कॉलेज में केवल 2,111 सीटें बढ़ाई गई है यानी इस बार मंजूर हुई अतिरिक्त सीटों में करीब 79 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रही. 

सीटों में इतनी तेजी से कैसे हुई बढ़ोतरी? 

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के रेजिडेंट सदस्य एम के रमेश के अनुसार यह बढ़ोतरी ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 में किए गए बदलाव की वजह से संभव हुई है. पहले कोई मेडिकल कॉलेज अपनी पहली बैच की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकता था. नए नियम लागू होने के बाद अब कॉलेज निर्धारित मानकों को पूरा करने पर दूसरे वर्ष से ही सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इससे सीट विस्तार की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो गई. 

कितनी सीटें नए कॉलेज और कितनी पुराने कॉलेजों में बढ़ी?

एनएमसी के अनुसार इस साल मंजूर हुई 9,911 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटों में से 2400 सीटें 25 नए मेडिकल कॉलेज से जुड़ी है. इनमें 7 सरकारी और 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शामिल है. वहीं बाकी 7,511 सीटें पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने के जरिए जोड़ी गई है. इसके अलावा राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 88 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें 49 सरकारी कॉलेज है, जो देश में सबसे ज्यादा है. राज्य में कुल 14,000 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध है. वहीं कर्नाटक में कुल 75 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन यहां 15,395 एमबीबीएस सीटों के साथ देश में सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीटें हैं. राज्य में 51 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा महाराष्ट्र में 86 मेडिकल कॉलेज है और 13,099 सीटें जबकि तमिलनाडु में 78 मेडिकल कॉलेज और 13,999 एमबीबीएस सीटें हैं. राजस्थान में 51 मेडिकल कॉलेज है, जहां कुल 80 मेडिकल सीटें उपलब्ध हैं. 

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कॉलेज को एनएमसी की सख्त चेतावनी 

एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज को तय क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देने की चेतावनी भी दी है. आयोग ने कहा कि स्वीकृत सीटों से ज्यादा एडमिशन देने पर एनएमसी एक्ट 2019 के तहत नियामकीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी बड़े मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग शुरू होने से पहले अपनी स्वीकृत सीटों का वेरिफिकेशन करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को जानकारी देने के लिए कहा गया है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Jul 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
MBBS  NMC Seat Matrix MBBS Seats 2026 Government Medical Colleges
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