किसी कंपनी में कैसे बन सकते है कंपनी सेक्रेटरी, इसके लिए कौन-सी पढ़ाई करनी होगी?

कंपनी सेक्रेटरी वह अधिकारी होता है जो कंपनी और सरकार के नियमों के बीच सेतु का काम करता है.कंपनी सेक्रेटरी यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी सभी कानूनों और रेगुलेशन का सही तरीके से पालन करे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देना, जरूरी दस्तावेज तैयार करना और कंपनी के फैसलों को कानूनी रूप से मजबूत बनाना भी कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है.