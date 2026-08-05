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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'

ममता बनर्जी की TMC का बागी सांसदों पर चौंकाने वाला बयान, '7 से 8 सांसद...'

टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में गए बागी सांसदों का क्या मूड बदल रहा है? बागी सांसद अबू ताहेर खान के बयान के बाद अब टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 05 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर एनसीपीआई में गए बागी सांसदों को लेकर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बागी गुट में 7 से 8 लोग ऐसे हैं, जो जबरदस्ती गए हैं. वह एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन सांसदों पर दबाव है, उनके घर वालों को डराया-धमकाया जा रहा है और मारपीट की जा रही है.

कीर्ति आजाद ने एनसीपीआई पार्टी को लेकर कहा, 'देखिए, एनसीपीआई कुछ भी नहीं है, यह एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसीलिए स्पीकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं हैं, उनमें से 7-8 सांसदों की स्थिति अभी भी साफ नहीं है, वह उस गठबंधन (NDA) में नहीं जाना चाहते, लेकिन दबाव है, हर कोई जानता है कि स्थिति क्या है.' उन्होंने दावा किया कि तृणमूल वापस आ रही है और उसकी केवल एक ही नेता है, वह हैं ममता बनर्जी.'

अबू ताहेर खान के बयान से बढ़ी सियासी हलचल

आजाद का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब बीते दिन (4 अगस्त) को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक में एनसीपीआई के तीन सांसद (खलीलुर रहमान, अबू ताहेर खान और यूसुफ पठान) शामिल नहीं हुए थे. तीनों ने 28 जून को हुई एनडीए संसदीय दल की पहली मंगल मिलन बैठक से भी दूरी बनाई थी. मतभेदों को बल तब मिला, जब अबू ताहेर खान ने यह कह दिया कि वह न ही बीजेपी में जा रहे हैं और न ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अबू ताहेर खान ने कहा, 'हम एनडीए के साथ नहीं हैं और न ही भाजपा में जा रहे हैं, निश्चिंत रहें. आज एनडीए की बैठक भी थी और हम तीनों उसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बुलाई गई बैठक में हम जरूर शामिल होंगे क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों से संबंधित है. हम मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे.'

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दिलीपी घोष भी कर चुके बागियों की वापसी का दावा

टीएमसी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष की ओर से भी यह दावा किया जा चुका है कि पार्टी के कई बागी सांसद और विधायक दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई बागी विधायक ममता बनर्जी के संपर्क में भी हैं. उन्होंने बागी सांसदों को डराने के लिए बीजेपी पर जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया.

TMC के बागी सांसद अबू ताहिर खान का बड़ा बयान, 'हम NDA के साथ नहीं, लेकिन CM...'

 

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
TMC Kirti Azad NCPI MAMATA BANERJEE
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