मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया

'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया

प्रीति जिंटा फिल्म 'बंटवारा 1947' से इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं. प्रीति फिल्म में सनी देओल के अपोजिट रोल में हैं. अब प्रीति ने एक्टिंग को लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 05 Aug 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. पिछले 8 सालों से एक्ट्रेस फिल्मों से दूर थीं. लेकिन अब वो फिल्मों में कमबैक कर रही हैं. प्रीति को फिल्म 'बंटवारा 1947' में दिखेंगी. इस फिल्म में प्रीति सनी देओल की पत्नी के रोल में हैं. 

बता दें कि प्रीति ने शादी के बाद धीरे-धीरे एक्टिंग से दूरी बना ली थी. इसके बाद वो दो बच्चों की मां बनी. प्रीति ने बच्चों की परवरिश पर फोकस किया. वो फिल्मों की बजाय फैमिल पर फोकस कर रही थीं. अब प्रीति ने कमबैक को लेकर बात की है. 

पहले ही दिन हुई टॉर्चर

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रीति ने कहा, 'फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मुझे पहले दिन ही मुश्किल सीन में डालकर टॉर्चर किया. तो मैं सनी देओल की तरफ देख रही थी और मैं ऐसे थी कि अब क्या करूं. लेकिन सनी देओल बहुत बड़े दिल वाले, दयालु और अच्छे इंसान हैं जिनके साथ काम किया जा सके. उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो राजकुमार संतोषी को रीटेक्स लेना बहुत पसंद है. कुछ खाएगी?'

आगे प्रीति ने कहा कि मुश्किल शुरुआत के बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आया जब उन्होंने वो सीन कम्प्लीट किया. प्रीति ने कहा, 'हमने पूरी रात शूटिंग की. हमने लुक टेस्ट किया और अगले दिन हमने एक-दो रीडिंग की और फिर उसक बाद शूटिंग की. इसके बाद सब आसान हो गया.'

ये भी पढ़ें- बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, 'निरहुआ' से बोलीं- ‘मुझे एक बच्चा चाहिए, मैं पूरी तरह तैयार हूं’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

प्रीति जिंटा ने एक्टिंग को नहीं किया मिस

इसके बाद प्रीति ने एक्टिंग को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मैंने एक्टिंग मिस नहीं की. मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी. ये मेरे लि नया था. बच्चे और पर्सनल लाइफ पर मैंने फोकस किया. मेरे करियर में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न हों, मेरा सबसे बड़ा माइलस्टोन बच्चों का होना था.' 

'कब रिलीज होगी बंटवारा 1947'?

फिल्म 'बंटवारा 1947' की बात करें तो इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यू सिंह, खुशी हजारे, कनिका कपूर जैस स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है. वहीं जावेद अख्तर ने फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं. फिल्म को सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट से क्लीयरेंस मिल गई है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है.

प्रीति जिंटा की करियर जर्नी

प्रीति जिंटा के करियर की बात करें तो उन्होंने 1998 में डेब्यू किया था. उन्होंने फिल्म 'दिल से...' में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं. इसके बाद वो फिल्म 'सोल्जर' में लीड रोल में दिखीं. फिल्म सुपर हिट रही थी. इस फिल्म ने 21.37 करोड़ की कमाई की थी. 

प्रीति जिंटा ने 'क्या कहना', 'संघर्ष', 'मिशन कश्मीर', 'फर्ज', 'दिल चाहता है', 'द हीरो', 'अरमान', 'कोई मिल गया', 'कल हो न हो', 'वीर जारा', 'सलमान नमस्ते', 'कभी अलविदा न कहना', 'हीरोज', 'जान-ए-मन', 'झूम बराबर झूम', 'विदेश', 'इश्क इन पेरिस', 'भैयाजी सुपरहिट' जैसी फिल्में की हैं.


बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया

प्रीति जिंटा की सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 8 फिल्में शामिल हैं. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म 'सोल्जर' ने 21.37 करोड़ (सुपरहिट) की थी. वहीं फिल्म 'क्या कहना' ने 12.17 करोड़ (सुपरहिट) का बिजनेस किया था. 'चोरी चोरी चुपके चुपके' ने 18.35 करोड़ (सेमी हिट) कमाए थे. 'कोई मिल गया' ने 47.20 करोड़ (सुपरहिट) का कलेक्शन किया था. 'कल हो ना हो' ने 38.55 करोड़ (हिट) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. 'वीर जारा' ने 41.86 करोड़ (सुपरहिट) की कमाई की थी. 'सलाम नमस्ते' ने 26.20 करोड़ (हिट) की कमाई की थी. 'कभी अलविदा न कहना' ने 44.41 करोड़ (सेमी हिट) की कमाई की थी.

प्रीति को लास्ट टाइम 2018 में Bhaiaji Superhit में देखा गया था. इस फिल्म में वो सपना दुबे के रोल में थीं. अब उनके हाथ में दो फिल्में हैं. वो 'बंटवारा 1947' के अलावा 'वाइब' में भी दिखेंगी. फिल्म को कुणाल खेमू बना रहे हैं.

Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह

प्रीति जिंटा की पर्सनल लाइफ

प्रीति जिंटा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 29 फरवरी 2016 में शादी की थी. उनके पति का नाम जीन गुडइनफ है. 2021 में एक्ट्रेस मां बनी. उन्होंने सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों का वेलकम किया. प्रीति के बच्चों के नाम जय और जिया है. प्रीति अपनी पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 05 Aug 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Preity Zinta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया
'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया
बॉलीवुड
Kroll Brand Value 2025: शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
शाहरुख खान नंबर-1 सेलेब्रिटी ब्रांड, विराट को पछाड़ दूसरे नंबर पर पहुंचे रणवीर सिंह
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Worldwide: 'धमाल 4' क्या वर्ल्डवाइड अजय की 'रेड 2' को दे पाएगी मात, जानें- 26 दिनों का कलेक्शन
'धमाल 4' क्या वर्ल्डवाइड अजय की 'रेड 2' को दे पाएगी मात, जानें- 26 दिनों का कलेक्शन
बॉलीवुड
1983 में ही सनी देओल ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 300% ज्यादा कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर
1983 में ही सनी ने मचा दिया था 'गदर', बजट से 350% कमाई कर 'बेताब' बनी थी ब्लॉकबस्टर
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बॉलीवुड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट
WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget