'बंटवारा 1947' से कमबैक कर रहीं प्रीति जिंटा, बोलीं- मैंने एक्टिंग को मिस नहीं किया

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. पिछले 8 सालों से एक्ट्रेस फिल्मों से दूर थीं. लेकिन अब वो फिल्मों में कमबैक कर रही हैं. प्रीति को फिल्म 'बंटवारा 1947' में दिखेंगी. इस फिल्म में प्रीति सनी देओल की पत्नी के रोल में हैं.

बता दें कि प्रीति ने शादी के बाद धीरे-धीरे एक्टिंग से दूरी बना ली थी. इसके बाद वो दो बच्चों की मां बनी. प्रीति ने बच्चों की परवरिश पर फोकस किया. वो फिल्मों की बजाय फैमिल पर फोकस कर रही थीं. अब प्रीति ने कमबैक को लेकर बात की है.

पहले ही दिन हुई टॉर्चर

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रीति ने कहा, 'फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मुझे पहले दिन ही मुश्किल सीन में डालकर टॉर्चर किया. तो मैं सनी देओल की तरफ देख रही थी और मैं ऐसे थी कि अब क्या करूं. लेकिन सनी देओल बहुत बड़े दिल वाले, दयालु और अच्छे इंसान हैं जिनके साथ काम किया जा सके. उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत करो राजकुमार संतोषी को रीटेक्स लेना बहुत पसंद है. कुछ खाएगी?'

आगे प्रीति ने कहा कि मुश्किल शुरुआत के बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आया जब उन्होंने वो सीन कम्प्लीट किया. प्रीति ने कहा, 'हमने पूरी रात शूटिंग की. हमने लुक टेस्ट किया और अगले दिन हमने एक-दो रीडिंग की और फिर उसक बाद शूटिंग की. इसके बाद सब आसान हो गया.'

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प्रीति जिंटा ने एक्टिंग को नहीं किया मिस

इसके बाद प्रीति ने एक्टिंग को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मैंने एक्टिंग मिस नहीं की. मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी. ये मेरे लि नया था. बच्चे और पर्सनल लाइफ पर मैंने फोकस किया. मेरे करियर में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न हों, मेरा सबसे बड़ा माइलस्टोन बच्चों का होना था.'

'कब रिलीज होगी बंटवारा 1947'?

फिल्म 'बंटवारा 1947' की बात करें तो इसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यू सिंह, खुशी हजारे, कनिका कपूर जैस स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने दिया है. वहीं जावेद अख्तर ने फिल्म के लिरिक्स लिखे हैं. फिल्म को सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट से क्लीयरेंस मिल गई है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है.

प्रीति जिंटा की करियर जर्नी

प्रीति जिंटा के करियर की बात करें तो उन्होंने 1998 में डेब्यू किया था. उन्होंने फिल्म 'दिल से...' में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं. इसके बाद वो फिल्म 'सोल्जर' में लीड रोल में दिखीं. फिल्म सुपर हिट रही थी. इस फिल्म ने 21.37 करोड़ की कमाई की थी.

प्रीति जिंटा ने 'क्या कहना', 'संघर्ष', 'मिशन कश्मीर', 'फर्ज', 'दिल चाहता है', 'द हीरो', 'अरमान', 'कोई मिल गया', 'कल हो न हो', 'वीर जारा', 'सलमान नमस्ते', 'कभी अलविदा न कहना', 'हीरोज', 'जान-ए-मन', 'झूम बराबर झूम', 'विदेश', 'इश्क इन पेरिस', 'भैयाजी सुपरहिट' जैसी फिल्में की हैं.





प्रीति जिंटा की सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में 8 फिल्में शामिल हैं. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म 'सोल्जर' ने 21.37 करोड़ (सुपरहिट) की थी. वहीं फिल्म 'क्या कहना' ने 12.17 करोड़ (सुपरहिट) का बिजनेस किया था. 'चोरी चोरी चुपके चुपके' ने 18.35 करोड़ (सेमी हिट) कमाए थे. 'कोई मिल गया' ने 47.20 करोड़ (सुपरहिट) का कलेक्शन किया था. 'कल हो ना हो' ने 38.55 करोड़ (हिट) का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. 'वीर जारा' ने 41.86 करोड़ (सुपरहिट) की कमाई की थी. 'सलाम नमस्ते' ने 26.20 करोड़ (हिट) की कमाई की थी. 'कभी अलविदा न कहना' ने 44.41 करोड़ (सेमी हिट) की कमाई की थी.

प्रीति को लास्ट टाइम 2018 में Bhaiaji Superhit में देखा गया था. इस फिल्म में वो सपना दुबे के रोल में थीं. अब उनके हाथ में दो फिल्में हैं. वो 'बंटवारा 1947' के अलावा 'वाइब' में भी दिखेंगी. फिल्म को कुणाल खेमू बना रहे हैं.

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प्रीति जिंटा की पर्सनल लाइफ

प्रीति जिंटा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 29 फरवरी 2016 में शादी की थी. उनके पति का नाम जीन गुडइनफ है. 2021 में एक्ट्रेस मां बनी. उन्होंने सेरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों का वेलकम किया. प्रीति के बच्चों के नाम जय और जिया है. प्रीति अपनी पर्सनल लाइफ में काफी खुश हैं.