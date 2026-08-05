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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल

लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल

नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में लोकसभा सचिवालय के 40 वर्षीय निदेशक गौरव गौतम अपने फ्लैट में फंदे से लटके मिले.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 02:16 PM (IST)
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नोएडा के सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी में लोकसभा सचिवालय के एक निदेशक का शव उनके फ्लैट में फंदे से लटका मिला. पुलिस के अनुसार, मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कर्ज का जिक्र किया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और सुसाइड नोट की भी पड़ताल की जा रही है.

फ्लैट में फंदे से लटका मिला शव

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 40 वर्षीय गौरव गौतम के रूप में हुई है, जो लोकसभा सचिवालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे. रविवार को उनका शव सेक्टर-82 स्थित केंद्रीय विहार-2 सोसाइटी के फ्लैट में छत के पंखे से लटका मिला.

पत्नी ने लौटकर देखा तो फ्लैट था बंद

पुलिस ने बताया कि घटना के समय गौरव गौतम की पत्नी अपने मायके गई हुई थीं. जब वह वापस लौटीं तो फ्लैट अंदर से बंद मिला. उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद उन्होंने सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड की मदद से फ्लैट का दरवाजा खुलवाया. अंदर पहुंचने पर उन्होंने गौरव गौतम को फंदे से लटका देखा. इसके बाद उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल से मिली सूचना के बाद पहुंची पुलिस

फेज-2 थाना पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी अस्पताल से भेजे गए मेमो के जरिए मिली. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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