नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया

बांकीपुर में बीजेपी की हार पर जेडीयू के विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) ने यह कहा है कि नीतीश कुमार को हटाने के चलते ऐसा हुआ है. जनता मालिक है, वो जिसको वोट देगी वही जीतेगा. जनता दुख में है कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को और उन्हें बीच में ही हटा दिया गया. उनके बयान पर अब जेडीयू का रिएक्शन आया है.

अनंत सिंह के बयान पर आज (बुधवार) जेडीयू कोटे के मंत्री दामोदर रावत ने कहा, "अनंत सिंह अपने मन की बात करते हैं. उनका बयान उनकी निजी राय है. इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं है कि नीतीश कुमार के हटने के बाद जनता गुस्से में है. क्योंकि हम लोग सरकार में हैं और नीतीश कुमार जी का जो लक्ष्य है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं."

कमियों को हो रही समीक्षा: दामोदर रावत

बांकीपुर में हार को लेकर दामोदर रावत ने कहा कि छात्र आंदोलन का भी थोड़ा बहुत असर रहा, लेकिन पूर्ण रूप से इस पर कहना यह भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि जो कमियां हैं उसकी समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं.

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पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात पर क्या कहा?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एक तरफ जहां बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है तो दूसरी ओर बीते मंगलवार को दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी. इस पर दामोदर रावत ने कहा कि हम लोग एनडीए सरकार में हैं और इसी वजह से कल (मंगलवार) हमारे नेता नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिले. कई मुद्दों पर बात हुई है. बांकीपुर विधानसभा चुनाव में हार भी एक अहम मुद्दा है, तो इन मुद्दों पर बातचीत से परहेज नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा कि एक सीट की हार से यह नहीं कहा जा सकता कि जनता का गुस्सा सरकार से रहा. यह बात सही है कि हम लोग चुनाव हारे हैं और जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं. जो रिजल्ट आया है उस पर निश्चित रूप से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के सभी घटक दल इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या रही.

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