जम्मू-कश्मीर में 518 सरकारी नौकरियां, जाने आवेदन की तारीख और योग्यता

JKSSB Recruitment: जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और श्रम एवं रोजगार विभाग में 518 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर पूरी की जाएगी. जेकेएसएसबी की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 08/2026 के तहत यह भर्ती यूटी, डिविजनल और जिला कैडर के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने तक रिक्तियों की संख्या में जरूरत के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है.

किस विभाग में कितने पद?

इस भर्ती अभियान के तहत सबसे ज्यादा 421 पद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे. इसके अलावा कृषि उत्पादन विभाग में 46 पद, उच्च शिक्षा विभाग 48 पद और श्रम एवं रोजगार विभाग में तीन पद शामिल है. स्वास्थ्य विभाग में जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर फार्मासिस्ट, हेल्थ एजुकेटर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, पैरा मेडिकल असिस्टेंट, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, जूनियर ऑप्थैमिल्क टेक्नीशियन, एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू जैसे पदों पर भर्ती होगी. वहीं कृषि उत्पादन विभाग में हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड-4 और सीनियर कैनिंग अटेंडेंट, उच्च शिक्षा विभाग में जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट तथा श्रम एवं रोजगार विभाग में सुपरवाइजर में पद शामिल है.

एलिजिबिलिटी और फीस

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा पूरी करनी होगी. वहीं सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. इसके अलावा एससी, एसटी-1, एसटी-2, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

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क्या होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी. इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. बोर्ड ने यह भी बताया कि परीक्षा में हर गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.

आवेदन के लिए यह डॉक्यूमेंट रखे तैयार

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, आरक्षण से जुड़े प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र और संबंधित पद के लिए मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे.

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