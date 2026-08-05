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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट

WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट

WhatsApp Update: WhatsApp ने सिर्फ ग्रुप चैट ही नहीं बल्कि Polls फीचर को भी पहले से ज्यादा काम का बना दिया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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  • व्हाट्सएप @all फीचर: पूरे ग्रुप को तत्काल अलर्ट मिलेगा।
  • व्हाट्सएप पोल्स में एंड टाइम, अज्ञात वोटिंग और एडिट का विकल्प।
  • मौजूदा ग्रुप से चुनिंदा सदस्यों का नया ग्रुप बनाना अब हुआ सरल।

WhatsApp Update: व्हाट्सऐप देश में एक बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. ऐसे में मेटा अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरिएंस देने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स उपलब्ध कराती रहती है. इसी कड़ी में बता दें कि हाल ही में व्हाट्सऐप ने एक नया अपडेट जारी किया है जिसके तहत एक ही बार में पूरे ग्रुप को किसी भी चीज का अलर्ट मिल जाएगा. इतना ही नहीं, इसके साथ कंपनी ने कई सारे और भी अपडेट्स पेश किए हैं जिससे अब यूजर्स का चैटिंग एक्सपीरिएंस और भी बेहतर हो जाएगा.

WhatsApp Polls में भी आए कई नए बदलाव

WhatsApp ने सिर्फ ग्रुप चैट ही नहीं बल्कि Polls फीचर को भी पहले से ज्यादा काम का बना दिया है. अब पोल बनाते समय यूजर्स उसके लिए End Time भी तय कर सकेंगे. बता दें कि एक समय के बाद कोई भी मेंबर वोट नहीं कर पाएगा. ये फीचर खासकर इवेंट प्लानिंग, मीटिंग शेड्यूल और फैसले लेने वाले ग्रुप्स के लिए काफी मददगार साबित होगा.


WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट

Anonymous Voting का भी मिलेगा ऑप्शन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेटा के नए अपडेट के साथ WhatsApp में Anonymous Voting का फीचर भी ऐड किया गया है. इसका मतलब साफ है कि अब पोल में वोट देने वाले मेंबर की पहचान दूसरे लोगों को बिलकुल भी नहीं दिखाई देगी. इससे ऐसे मामलों में लोग बिना किसी प्रेशर के अपनी राय दे सकेंगे जहां बिना किसी भेदभाव के मतदान जरूरी होता है.

पोल बनाने के बाद भी कर सकेंगे बदलाव

इतना ही नहीं, कई बार जल्दबाजी में पोल बनाते समय टाइपिंग की गलती या सवाल पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए WhatsApp ने एक नया एडिट ऑप्शन भी जोड़ा है. इस फीचर के तहत अब पोल बनाने वाला यूजर 15 मिनट तक अपने सवाल या ऑप्शनों में बदलाव भी कर सकेगा. इस दौरान वह स्पेलिंग में सुधार कर सकता है या जरूरत पड़ने पर सवाल को और भी क्लियर बना सकता है.

इसके साथ ही अब WhatsApp ने ग्रुप मैनेजमेंट को भी पहले ज्यादा से आसान बना दिया है. अब किसी मौजूदा ग्रुप से ही नया ग्रुप तैयार किया जा सकेगा. बता दें कि पहले नया ग्रुप बनाने के लिए सभी मेंबर्स को एक-एक करके जोड़ना पड़ता था लेकिन अब केवल एक टैप में मौजूदा ग्रुप के चुने हुए मेंबर्स के साथ अलग ग्रुप बनाया जा सकेगा. ये फीचर उन लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगा जो किसी बड़े ग्रुप के अंदर किसी खास टॉपिक पर अलग चर्चा करना चाहते हैं.

कैसे काम करेगा ये नया फीचर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक WhatsApp में किसी मेंबर को प्वाइंट करने के लिए उसे अलग-अलग टैग करना पड़ता था. लेकिन नए @all फीचर के आने के बाद केवल @all लिखकर पूरे ग्रुप को एक साथ मेंशन किया जा सकेगा. बता दें कि ये फीचर काफी सयम से टेस्टिंग फेज में चल रहा था.

ये फीचर Discord, Slack और Microsoft Teams जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद Everyone या Here फीचर की तरह काम करेगा. इस फीचर की मदद से जरूरी मैसेज किसी भी मेंबर की नजर से छूटने की संभावना काफी कम हो जाएगी.

बड़े ग्रुप्स में एडमिन को मिलेगा स्पेशल पावर

जानकारी के मुताबिक, WhatsApp ने इस फीचर का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाएं हैं. अगर किसी ग्रुप में 32 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो @all का इस्तेमाल केवल ग्रुप एडमिन ही कर सकेंगे.


WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट

इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर छोटी-बड़ी बात पर सभी मेंबर्स को बेकार के नोटिफिकेशन न मिलें. इससे बड़े ग्रुप्स में मैसेजिंग ज्यादा अच्चे से बनी रहेगी.

इसके अलावा अगर आपने किसी ग्रुप को म्यूट कर रखा है तब भी @all से भेजे गए मैसेज का नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है. हालांकि WhatsApp ने यूजर्स को इसका ऑप्शन भी दिया है. अगर कोई यूजर ऐसे नोटिफिकेशन नहीं चाहता तो वह Notification Settings में जाकर @all पिंग्स को अलग से म्यूट कर सकता है. इससे जरूरी मैसेज और बेकार के अलर्ट के बीच बैलेंस बनाए रखना आसान होगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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