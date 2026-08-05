राजस्थान बिजली विभाग में 2005 पदों पर भर्ती, 5 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

RVUNL Vacancy: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) ने राज्य की पांचों बिजली कंपनियों में जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट-कमर्शियल असिस्टेंट-II के कुल 2005 पदों पर संयुक्त भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 25 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के जारी आवेदन कर सकेंगे.

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2005 रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा 765 पद जूनियर असिस्टेंट-कमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए है. इसके अलावा जूनियर इंजीनियर-I (इलेक्ट्रिकल) के 727, जूनियर इंजीनियर-I (मैकेनिकल) के 110, जूनियर इंजीनियर-I (सिविल) के 32 और जूनियर अकाउंटेंट के 371 पद शामिल है

किन बिजली कंपनियों में मिलेगी नियुक्ति?

यह भर्ती राजस्थान की पांच बिजली कंपनियों के लिए की जाएगी. इनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शामिल है.

आवेदन की जरूरी तारीखें और योग्यता

इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज यानी 5 अगस्त से शुरू होंगे. आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे. जूनियर इंजीनियर पद के लिए संबंधित शाखा में बई-बीटेक की डिग्री होना जरूरी है. जूनियर अकाउंटेंट पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीकॉम या समकक्ष डिग्री मांगी गई है. वहीं जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट-II के लिए 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास होने के साथ मान्यता प्राप्त कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.

आयु सीमा और आवेदन फीस

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार के नियमों अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी. इसके अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रखी गई है. वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

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कितना मिलेगा वेतन?

चयनित जूनियर इंजीनियर और जूनियर अकाउंटेंट को पे मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत न्यूनतम 33,800 मूल वेतन मिलेगा. प्रोबेशन अवधि में 27,700 प्रतिमाह निश्चित मानदेय दिया जाएगा. वहीं जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट-II को लेवल-5 के तहत 20,800 रुपये मूल वेतन और प्रोबेशन के दौरान 14,600 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.

ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार राजस्थान ऊर्जा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर न्यू रिक्रूटमेंट पर क्‍ल‍िक करें.

अब अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

अब शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फोटो सिग्नेचर और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे.

लास्ट में फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

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