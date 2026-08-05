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Biryani Cooking Tips: हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो

Hyderabadi Biryani Recipe: भारत में अलग-अलग शहरों की अपनी खास बिरयानी है और हर जगह इसे बनाने का तरीका भी अलग है. इन्हीं में हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी काफी पसंद की जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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Hyderabadi Vs Muradabadi Biryani Difference: बिरयानी का नाम सुनते ही लंबे बासमती चावल, मसालों की खुशबू और नरम मांस का स्वाद याद आने लगता है. भारत में अलग-अलग शहरों की अपनी खास बिरयानी है और हर जगह इसे बनाने का तरीका भी अलग है. इन्हीं में हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी काफी पसंद की जाती हैं. एक अपने तीखे मसालों, दम और भरपूर स्वाद के लिए मशहूर है, तो दूसरी हल्के मसालों और सादगी के लिए जानी जाती है. अगर आपको भी समझ नहीं आता कि हैदराबादी या मुरादाबादी बिरयानी में से कौन ज्यादा स्वादिष्ट है तो दोनों के बीच का अंतर जानने के साथ इन्हें घर पर बनाकर भी देख सकते हैं.

क्यों खास है हैदराबादी बिरयानी?

हैदराबादी बिरयानी की कहानी हैदराबाद के निजामों की शाही रसोई से जुड़ी मानी जाती है. इसमें मुगलई और दक्कनी खाने की झलक मिलती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका दम पर पकाया जाना है. हैदराबादी बिरयानी में मांस को दही, लाल मिर्च, गरम मसाला और दूसरे मसालों के साथ मैरीनेट किया जाता है. इसके बाद इसे आधे पके बासमती चावल के साथ परतों में लगाया जाता है. ऊपर से तले हुए प्याज, पुदीना, केसर और घी डालकर बर्तन को अच्छी तरह बंद कर धीमी आंच पर पकाया जाता है. दम पर पकने के दौरान मांस से निकलने वाला रस और मसालों की खुशबू चावल में समा जाती है. यही तरीका हैदराबादी बिरयानी को मसालेदार और खुशबूदार स्वाद देता है.

मुरादाबादी बिरयानी का स्वाद है अलग

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से निकली मुरादाबादी बिरयानी अपने हल्के और सादे स्वाद के लिए जानी जाती है. इसमें हैदराबादी बिरयानी की तरह बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसका स्वाद मुख्य रूप से चावल, मांस और यखनी से आता है. मुरादाबादी बिरयानी में काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेजपत्ता और लौंग जैसे साबुत मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. इसका स्वाद ज्यादा तीखा नहीं होता, इसलिए हल्की बिरयानी पसंद करने वालों के लिए यह अच्छा विकल्प हो सकती है.


Biryani Cooking Tips: हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो

यखनी से आता है मुरादाबादी बिरयानी में स्वाद

मुरादाबादी बिरयानी तैयार करने में यखनी की अहम भूमिका होती है. इसके लिए चिकन या मटन को पानी और साबुत मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. इससे तैयार होने वाले खुशबूदार स्टॉक यानी यखनी का इस्तेमाल चावल पकाने के लिए किया जाता है. यखनी में चावल पकने से हर दाने में मांस और मसालों का हल्का स्वाद आ जाता है. इसके बाद पके हुए मांस को चावल के साथ मिलाया जाता है. इस तरीके से तैयार बिरयानी का स्वाद हल्का और आराम से खाया जाने वाला होता है.


Biryani Cooking Tips: हैदराबादी या मुरादाबादी... कौन सी बिरयानी में दम? घर पर खुद बनाकर देखो

घर पर ऐसे बनाएं मुरादाबादी बिरयानी

मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले चिकन या मटन को पानी में नमक, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और दूसरे साबुत मसालों के साथ पकाएं. मांस नरम होने के बाद तैयार यखनी को अलग कर लें. अब बासमती चावल को धोकर कुछ देर भिगो दें और इन्हें तैयार यखनी में पकाएं. चावल लगभग पक जाएं तो इसमें तैयार मांस डालें. ऊपर से जरूरत के मुताबिक तला हुआ प्याज और थोड़ा घी डाल सकते हैं. इसे कुछ देर धीमी आंच पर पकने दें. इस बिरयानी में मसाले कम रखें ताकि यखनी का असली स्वाद बना रहे.

घर पर ऐसे बनाएं हैदराबादी बिरयानी

हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए चिकन या मटन को दही, अदरक-लहसुन, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और दूसरे पसंदीदा बिरयानी मसालों के साथ मैरीनेट करें. बेहतर स्वाद के लिए इसे कुछ समय के लिए रख दें. दूसरी तरफ बासमती चावल को साबुत मसालों के साथ आधा पकाएं. अब भारी तले वाले बर्तन में मैरीनेट किया हुआ मांस रखें और उसके ऊपर चावल की परत लगाएं. फिर तला हुआ प्याज, पुदीना, केसर वाला दूध और थोड़ा घी डालें. बर्तन को अच्छी तरह बंद करके पहले कुछ मिनट मध्यम और फिर धीमी आंच पर दम दें. इस दौरान भाप बर्तन के अंदर रहती है और मांस तथा चावल एक साथ पकते हैं. तैयार होने के बाद बिरयानी को रायता या सालन के साथ परोस सकते हैं.

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दोनों के स्वाद में क्या है बड़ा अंतर?

अगर आपको तीखे मसाले, तले हुए प्याज, केसर, घी और दम पर पके मांस का भरपूर स्वाद पसंद है तो हैदराबादी बिरयानी आपको ज्यादा पसंद आ सकती है. इसका स्वाद ज्यादा मसालेदार और कई परतों वाला होता है. वहीं, अगर आप ज्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं करते और चावल तथा मांस का हल्का स्वाद चाहते हैं तो मुरादाबादी बिरयानी बेहतर लग सकती है. इसमें यखनी और साबुत मसालों का स्वाद ज्यादा उभरकर आता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Hyderabadi Biryani Hyderabadi Biryani Recipe Moradabadi Biryani
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