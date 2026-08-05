'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2379) में मंगलवार (04.08.2026) को एयर टर्बुलेंस से कई यात्री जख्मी हो गए. फ्लाइट अचानक से आसमान में हिचकोले लेने लगी थी. टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को बहुत ज्यादा चोट आई है. किसी के कान में चोट लग गई तो किसी का सिर फट गया. एयर इंडिया ने पुष्टि की कि यह घटना उड़ान के दौरान हवा में हुई थी. उन्होंने इसे एक मामूली झटका (टर्बुलेंस) बताया, जिसकी वजह से कुछ पलों के लिए विमान की ऊंचाई अचानक थोड़ी कम हो गई थी. जो लोग इस फ्लाइट में थे उन्होंने अपनी आपबीती बताई है.

केबिन क्रू के चार सदस्यों सहित कुल 17 लोग घायल हो गए, और विमान को भी कुछ नुकसान पहुंचा. जैसे ही फ्लाइट आईजीआी हवाई अड्डे पर लैंड हुई वीडियो में घायल यात्रियों को स्ट्रैचर पर बाहर निकालते और इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा गया.

#WATCH | Delhi: Several passengers injured after Air India flight encounters severe air turbulence while travelling from Phuket to Delhi.



Visuals from IGI Airport where an injured passenger is being moved into an ambulance to be taken to the hospital. pic.twitter.com/ybchsVDeoM — ANI (@ANI) August 4, 2026

'हम मर जाएंगे'

विमान में सवार लोगों के लिए यह कोई मामूली झटका नहीं था. इस घटना में घायल हुई एक महिला की बेटी विवियाना ने न्यूज एजेंसी ANI को उस अफरा-तफरी के बारे में बताया. उन्होंने कहा- 'मैं इटली से हूं. प्लेन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेज झटके लगने लगे. मैंने देखा कि मेरी बहन अपनी सीट से उछलकर ऊपर की तरफ गिर पड़ी. मेरी मां के सिर पर चोट लगी. मेरा फोन नीचे गिर गया. मेरे पीछे बैठे लोगों को भी चोटें आईं. एक आदमी के चेहरे से खून निकल रहा था. हमें लगा कि हम सब मर जाएंगे. यह बहुत ही डरावना था. मैं कांप रही थी और रो रही थी. वह अनुभव बेहद भयानक था. यहां तक कि अभी मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है.'

#WATCH | Delhi: Viviana, daughter of the injured passenger being moved into an ambulance, says, "I am from Italy. The aircraft seemed to be moving normally but suddenly the turbulence began. I saw my sister thrown up into the air from her seat. My mother was knocked on her head.… https://t.co/ETIhAOVmIN pic.twitter.com/OlcFx2cII6 — ANI (@ANI) August 4, 2026

एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट AI-2379 जब दिल्ली उतरने वाली थी, उसी दौरान अचानक 'क्लियर एयर टर्बुलेंस' की चपेट में आ गई. क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है, जो साफ आसमान में अचानक लगता है. इसमें बादल, बारिश या तूफान नहीं होता इसलिए पायलट के लिए भी पहले से इसका पता लगाना मुश्किल होता है.

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