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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी

'मां जख्मी, बहन गिरी, लगा सब मर जाएंगे', इटैलियन महिला ने सुनाई टर्बुलेंस की हॉरर स्टोरी

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को चोट आई है. एक इटली की यात्री ने अपनी आपबीती सुनाई है. उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा डर गई थीं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 05 Aug 2026 08:45 AM (IST)
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फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2379) में मंगलवार (04.08.2026) को एयर टर्बुलेंस से कई यात्री जख्मी हो गए. फ्लाइट अचानक से आसमान में हिचकोले लेने लगी थी. टर्बुलेंस की वजह से कई यात्रियों को बहुत ज्यादा चोट आई है. किसी के कान में चोट लग गई तो किसी का सिर फट गया. एयर इंडिया ने पुष्टि की कि यह घटना उड़ान के दौरान हवा में हुई थी. उन्होंने इसे एक मामूली झटका (टर्बुलेंस) बताया, जिसकी वजह से कुछ पलों के लिए विमान की ऊंचाई अचानक थोड़ी कम हो गई थी. जो लोग इस फ्लाइट में थे उन्होंने अपनी आपबीती बताई है.

केबिन क्रू के चार सदस्यों सहित कुल 17 लोग घायल हो गए, और विमान को भी कुछ नुकसान पहुंचा. जैसे ही फ्लाइट आईजीआी हवाई अड्डे पर लैंड हुई वीडियो में घायल यात्रियों को स्ट्रैचर पर बाहर निकालते और इलाज के लिए एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा गया.

'हम मर जाएंगे'
विमान में सवार लोगों के लिए यह कोई मामूली झटका नहीं था. इस घटना में घायल हुई एक महिला की बेटी विवियाना ने न्यूज एजेंसी ANI को उस अफरा-तफरी के बारे में बताया. उन्होंने कहा- 'मैं इटली से हूं. प्लेन बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक बहुत तेज झटके लगने लगे. मैंने देखा कि मेरी बहन अपनी सीट से उछलकर ऊपर की तरफ गिर पड़ी. मेरी मां के सिर पर चोट लगी. मेरा फोन नीचे गिर गया. मेरे पीछे बैठे लोगों को भी चोटें आईं. एक आदमी के चेहरे से खून निकल रहा था. हमें लगा कि हम सब मर जाएंगे. यह बहुत ही डरावना था. मैं कांप रही थी और रो रही थी. वह अनुभव बेहद भयानक था. यहां तक कि अभी मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है.'

एयरलाइन सूत्रों का कहना है कि एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट AI-2379 जब दिल्ली उतरने वाली थी, उसी दौरान अचानक 'क्लियर एयर टर्बुलेंस' की चपेट में आ गई. क्लियर एयर टर्बुलेंस ऐसा झटका होता है, जो साफ आसमान में अचानक लगता है. इसमें बादल, बारिश या तूफान नहीं होता इसलिए पायलट के लिए भी पहले से इसका पता लगाना मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: 'किसी भी कीमत पर हो डील', ईरान से समझौते के लिए क्यों बेताब हैं ट्रंप?

About the author दीक्षा छाबड़ा, एबीपी न्यूज़

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को फिल्म, टीवी शोज और वेब सीरीज की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 8 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Air India Passenger Turbulence
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