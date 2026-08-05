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छक्के ही छक्के, सनराइजर्स ने बना दिया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

Highest Score in The Hundred League: सनराइजर्स लीड्स की टीम ने द हंड्रेड लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला है. इस मुकाबले में कुल 31 छक्के लगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Aug 2026 09:42 AM (IST)
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सनराइजर्स लीड्स की टीम ने इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है. उसने यह रिकॉर्ड बीते मंगलवार, लंदन स्पीरिट टीम के खिलाफ बनाया. सनराइजर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बना डाले, जो द हंड्रेड लीग के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है. इस मुकाबले में कुल मिलाकर 445 रन बने और छक्कों की तो लगातार बारिश होती रही.

सनराइजर्स लीड्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए थे. यह स्कोर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि द हंड्रेड लीग के मैच टी20 फॉर्मेट में नहीं खेले जाते हैं. यहां एक पारी सिर्फ 100 गेंदों की होती है. इस पारी में मिचेल मार्श, रायन रिकेल्टन और हैरी ब्रूक ने तूफानी अर्धशतक लगाया.

इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

द हंड्रेड लीग का सबसे बड़ा स्कोर इससे पहले ओवल इन्विंसिबल्स के नाम था, जिसने पिछले सीजन वेल्श फायर के खिलाफ 226 रन बनाए थे. अब लंदन स्पीरिट के खिलाफ मैच में सनराइजर्स लीड्स ने 241 रन बनाकर उस रिकॉर्ड को तोड़ा है. द हंड्रेड लीग में यह सिर्फ 9वीं बार है जब किसी टीम ने 200 या उससे बड़ा स्कोर खड़ा किया है. सनराइजर्स लीड्स की टीम पहली बार 200 रनों का आंकड़ा पार कर पाई है.

  • 241 रन - सनराइजर्स लीड्स
  • 226 रन - ओवल इन्विंसिबल्स
  • 214 रन - बर्मिंघम फीनिक्स

मार्श, ब्रूक और रिकल्टन का कहर

सनराइजर्स लीड्स टीम के लिए मिचेल मार्श, रायन रिकल्टन और हैरी ब्रूक ने बल्ले से कहर बरपाया. पहले मार्श और रिकल्टन के बीच पहले विकेट के लिए 148 रनों की पार्टनरशिप हुई. मार्श ने 37 गेंद में 76 रन बनाए, जबकि रिकल्टन 42 गेंद में 94 रन बनाकर नाबाद लौटे. वहीं हैरी ब्रूक ने 18 गेंद में 55 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 5 छक्के और 5 ही चौके लगाए.

लंदन स्पीरिट के गेंदबाज बेबस नजर आए. खासतौर पर लियाम लिविंगस्टोन, एडम जैम्पा, जेमी ओवरटन और डेविड विली की खूब पिटाई हुई. इस तरह सनराइजर्स की टीम ने 241 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर डाला.

31 छक्के और 38 चौके

इस मुकाबले में कुल मिलाकर 31 छक्के और 38 चौके लगे. सिर्फ सनराइजर्स लीड्स की तरफ से 21 छक्के लगे, जबकि स्पीरिट टीम के बल्लेबाजों ने 10 छक्के लगाए. वहीं दोनों टीमों ने मिलकर मैच में 38 चौके भी लगाए. 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई लंदन स्पीरिट की टीम 204 रन ही बना पाई. स्पीरिट टीम के लिए डेविड विली ने 46 गेंद में 83 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम की जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए.

पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सनराइजर्स लीड्स की टीम 5 मैचों में 3 जीत के बाद अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. दूसरी ओर लंदन स्पीरिट 5 मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी है और पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Aug 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
London Spirit The Hundred League Sunrisers Leeds
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