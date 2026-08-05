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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीभारतीय डाक विभाग में ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका 

भारतीय डाक विभाग में ड्राइवर के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौका 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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India Post Job: भारतीय डाक विभाग में दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है. यह भर्ती बेंगलुरू स्थित मेल मोटर सर्विस के तहत की जाएगी. इच्छुक और एलिजिबल उम्मीदवार ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. भर्ती डेप्युटेशन-अब्जॉर्प्शन के आधार पर होगी और आवेदन नोटिफिकेशन प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के अंदर स्वीकार किए जाएंगे. इस भर्ती के तहत कुल 11 पद भरे जाएंगे. इनमें बैंक 10 पद बेंगलुरु मेल मोटर सर्विस के लिए और एक पद मैसूर सब डिपो के लिए निर्धारित किया गया है.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. अभ्यर्थियों के पास कम से कम 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस और वाहन की मरम्मत व रखरखाव की जानकारी भी होनी चाहिए. हालांकि यह भर्ती केवल केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के लिए हैं. नियुक्ति डेप्युटेशन-अब्जॉर्प्शन के आधार पर की जाएगी. सबसे पहले डाक विभाग के योग्य कर्मचारियों जैसे डिस्पैच राइडर और मल्टी टास्किंग स्टाफ को प्राथमिकता दी जाएगी. अगर विभाग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के पात्र कर्मचारियों पर भी विचार किया जाएगा. 

क्या है आयु सीमा?

आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा ऐसे सशस्त्र बलों के कर्मचारी जो 1 वर्ष के अंदर रिटायर्ड होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, वह सभी निर्धारित पात्रता पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं. 

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कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे लेवल-2 के तहत की जाएगी.  इस पद पर 19,900 रुपये से 63,200 रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमानुसार दूसरे भत्ते और सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी. 

ऑफलाइन कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. आवेदन पत्र को सही तरीके से भरकर उसके साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, नियुक्ति और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी होगी. पूरी तरह भरा हुआ आवेदन पत्र मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, बेंगलुरु-560001 के एड्रेस पर निर्धारित समय के अंदर भेजना होगा. यह भर्ती केवल केंद्र सरकार के कार्यरत कर्मचारियों के लिए है और आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 05 Aug 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
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