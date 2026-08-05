DU के 2 कॉलेजों में बिना CUET मिलेगा एडमिशन, 12वीं के नंबरों से होगा प्रवेश

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने दो ऑफ कैंपस कॉलेजों को 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर अंडरग्रैजुएट प्रोग्राम में एडमिशन देने की अनुमति दी है. खास बात यह है कि यह प्रक्रिया सीयूईटी और सीएसएएस सिस्टम के जरिए चल रही नियमित प्रवेश प्रक्रियाओं के साथ-साथ होगी. यूनिवर्सिटी ने यह फैसला इन दोनों कॉलेजों में लगातार खाली रह रही सीटों को भरने के लिए लिया है. हालांकि डीयू ने साफ किया है कि यह कोई नई प्रवेश नीति नहीं है. यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का मुख्य माध्यम सीयूईटी और सीएसएएस ही रहेगा. यह अनुमति केवल इन दोनों कॉलेज की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है.

किन कॉलेजों में मिलेगा 12वीं के अंकों पर एडमिशन?

इस विशेष व्यवस्था के तहत भगिनी निवेदिता कॉलेज और अदिति महाविद्यालय सीधे 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन स्वीकार कर रहे हैं. भगिनी निवेदिता कॉलेज ने छात्रों से अपनी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऑफलाइन जमा करने को कहा. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है. इसी दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 7 अगस्त को पूरी की जाएगी. वहीं अदिति महाविद्यालय ने भी सीधे आवेदन आमंत्रित किए हैं, यहां आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

क्यों लिया गया है यह फैसला?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनुसार दोनों कॉलेज पिछले कई वर्षों से अपनी सभी सीटें भरने में सफल नहीं हो पा रहे हैं. सीयूईटी आधारित काउंसलिंग के कई राउंड पूरे होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती है. पिछले वर्ष भगिनी निवेदिता कॉलेज की 985 स्वीकृत सीटों में से 709 खाली रह गई थी, जबकि अदिति महाविद्यालय में करीब 1000 सीटों में से लगभग 600 सीटों पर एडमिशन नहीं हो सका था. इसी वजह से दोनों कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी से 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन की अनुमति मांगी थी.

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सीटें खाली रहने की क्या है वजह?

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि दोनों संस्थान शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है. भगिनी निवेदिता नजफगढ़ और अदिति महाविद्यालय बवाना में स्थित है. इन कॉलेज में हॉस्टल और पर्याप्त छात्र सुविधा नहीं होने के कारण कई छात्र प्रवेश लेने के बाद भी कॉलेज छोड़ देते हैं. अदिति महाविद्यालय का कहना है कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्राएं सीयूईटी परीक्षा ही नहीं देती है. ऐसे में 12वीं में अच्छे अंक लाने के बावजूद, उन्हें एडमिशन का मौका नहीं मिल पाता. कॉलेजाें का दावा है कि इस प्रक्रिया के जरिए 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक पाने वाली छात्राओं के आवेदन भी मिल रहे हैं.

किन कोर्सों में मिलेगा एडमिशन?

भगिनी निवेदिता कॉलेज में बीकॉम, बीए, बीएससी समेत कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन प्रोग्राम में प्रवेश सीटों की उपलब्धता और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार दिया जाएगा. वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल दो कॉलेज के लिए एक विशेष अनुमति है. इससे डीयू की प्रवेश नीति में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए. दूसरे सभी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन पहले की तरह सीयूईटी स्कोर और सीएसएएस प्रक्रिया के जरिए ही होंगे.

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