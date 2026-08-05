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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम

यूपी चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति! अब घर-घर जाकर होगा यह काम

UP Election 2027: यूपी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है. इसी क्रम में पार्टी ने एक नया अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत घर-घर जाकर बीजेपी की योजनाओं को परखा जाएगा.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 05 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर सिर्फ जुबानी हमले ही नहीं तेज किए हैं बल्कि अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए जनता के बीच भी एक दूसरे की कमियों को गिनाने के लिए पहुंचने वाले हैं. सपा नेता की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद में सरकार की योजनाओं की सच्चाई जानने और बताने के लिए घर-घर जाने वाली है. और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है. 

जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनपद वाराणसी में जहां भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा प्रभाव है वहां घर-घर सरकारी योजनाओं की सच्चाई जानने पहुंचेगी. विपक्षी दल होने के नाते पार्टी की तरफ से यह जाना जाएगा कि बीजेपी की तरफ से योजनाओं को लेकर जो दावा किया जा रहा है वह लोगों को कितना लाभ पहुंचा रहा है.  

सपा ने की घर-घर जाने की तैयारी

सपा की ओर से बहुत जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी. सपा के इस कदम को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. सपा इस दौरान अखिलेश यादव की सरकार में हुए कामों को भी जनता को गिनाएगी. 

सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले वाराणसी में आठ विधानसभा सीट है और इन सभी सीट पर बीते 10 साल से NDA का कब्जा रहा है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संसदीय क्षेत्र है. ऐसे में सपा ने जनपद की विधानसभा क्षेत्र पर खास फोकस किया है.  

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यूपी चुनाव को लेकर सपा की तैयारी

समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी अब लोगों के घरों तक जाकर सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में हकीकत जानेंगे और जनता को बताएंगे. हालांकि देखना दिलचस्प होगा की जनता की तरफ से सपा नेताओं को इस अभियान में कितना सहयोग मिलता है. दरअसल चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी तलवार खींच चुकी है और दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर वार-पलटवार शुरू हो गया है. 

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Published at : 05 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Varanasi News UP News SAMAJWADI PARTY UP Election 2027
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