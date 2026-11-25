Upcoming Electric Cars: हमारे देश में लगातार लोग EV गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं. जिसके चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दामों में तेजी से इजाफा हो रहा है. जबकि साल 2026 में शानदार सफलता के बाद अब अगले साल यानी 2027 में EV गाड़ियों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है. क्योंकि मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए Tata Motors और JSW MG Motor बड़ी तैयारी कर रही हैं.

जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2027 में देश की दो सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों Tata Nexon EV और MG Windsor EV को बड़े अपडेट मिलने वाले हैं. इन दोनों गाड़ियों में नए लुक के साथ बेहतर फीचर्स और बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है. चलिए समझते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रिक कारों में क्या बदलाव होंगे.

Nexon EV में क्या बदलेगा?

टाटा मोटर्स अपनी अगली जनरेशन की नेक्सन पर काम कर रही है. जिसे कंपनी के अंदर गरुड़ कोडनेम दिया गया है. जबकि हालांकि इसका साइज मौजूदा मॉडल जैसा ही रह सकता है. वहीं गाड़ी के फ्रंट लुक में नई ग्रिल, नए हेडलैंप, एलईडी डीआरएल और बदला हुआ बंपर मिल सकता है. इससे कार को पहले से ज्यादा ताजा और आधुनिक पहचान मिलेगी.

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केबिन और बैटरी ऑप्शन

बता दें कि टेस्टिंग के दौरान मिली जानकारी के हिसाब से नई Tata Nexon EV के केबिन में नया डैशबोर्ड और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल सकता है. जबकि इसके टॉप वेरिएंट में डुअल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ और आगे की सीटों में वेंटिलेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं.

जहां तक बैटरी की बात है कंपनी इसमें मौजूदा 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन जारी रख सकती है. हालांकि इसकी सटीक रेंज और पावर की जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

MG Windsor EV को मिलेगी बड़ी बैटरी

वहीं दूसरी तरफ JSW मोटर इंडिया भी 2027 में अपनी सुपरहिट इलेक्ट्रिक कार MG Windsor EV का नया अपडेट लाने की तैयारी में है. इस अपडेट का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी बड़ी बैटरी होगी.

जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नई विंडसर ईवी में 61kWh का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है. जबकि मौजूदा मॉडल में 52.9kWh की बैटरी मिलती है. बड़ी बैटरी आने से कार की सिंगल चार्ज रेंज में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है.

नए फीचर्स और लुक

जानकारी दें कि नई MG Windsor EV के बाहरी डिजाइन में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नए फ्रंट और रियर बंपर, अपडेटेड हेडलैंप, टेललैंप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं.

जबकि साथ ही कुछ नए रंगों के ऑप्शन भी जुड़ सकते हैं. मौजूदा मॉडल में पहले से बड़ा टचस्क्रीन, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वेंटिलेटेड सीटें, 6 एयरबैग और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी नए मॉडल में इन खूबियों के साथ केबिन को और बेहतर बना सकती है.

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