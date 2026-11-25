बांग्लादेश सरकार ने बुधवार को गारमेंट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम मासिक वेतन में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. अब मजदूरों का न्यूनतम वेतन 100 अमेरिकी डॉलर (12,500 टका) से बढ़कर 136 अमेरिकी डॉलर (17,000 टका) प्रति माह हो गया है. यह फैसला मजदूरों के कई हफ्तों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया है, जिसके कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं और कामकाज ठप पड़ गया था.

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला बुधवार तड़के ढाका के सेगुनबागीचा स्थित न्यूनतम वेतन बोर्ड (Minimum Wage Board) के दफ्तर में हुई 12 घंटे लंबी बैठक के बाद लिया गया. यह बैठक मंगलवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी और बुधवार सुबह करीब 2 बजे खत्म हुई.

बढ़ाई गई सैलरी

फैक्ट्री मालिकों और मजदूर प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी जब कोई आम सहमति नहीं बन पाई तो छह सदस्यीय बोर्ड ने वोटिंग के जरिए नया वेतन तय किया. बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधि बाबुल अख्तर ने बताया कि चार सदस्यों ने 17,000 टका के पक्ष में वोट दिया जबकि दो सदस्यों ने मजदूरों के 18,000 टका के प्रस्ताव का समर्थन किया.

कब से लागू होगी बढ़ी हुई सैलरी?

नया सैलरी स्ट्रक्चर 1 दिसंबर से लागू होने की उम्मीद है और मजदूरों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी. नए नियमों के तहत अलग-अलग ग्रेड के मजदूरों का वेतन इस प्रकार तय किया गया है:

चौथा ग्रेड: 17,000 टका

तीसरा ग्रेड: 19,200 टका

दूसरा ग्रेड: 20,000 टका

पहला ग्रेड: 21,500 टका

मजदूरों की क्या थी मांग?

बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा उत्पादक इलाकों में अक्टूबर के अंत से ही मजदूर हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे. खाने-पीने, घर के किराए, आने-जाने और इलाज के बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए मजदूरों ने शुरुआत में 32,000 टका और बाद में 30,000 टका (240 डॉलर) न्यूनतम वेतन की मांग की थी. बातचीत के दौरान मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को कम करके पहले 22,000 टका और अंत में 18,000 टका किया था. इससे पहले नवंबर 2023 में वेतन बढ़ाकर 12,500 टका किया गया था.

चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है. इस उद्योग में 40 लाख से ज्यादा मजदूर काम करते हैं और देश की कुल निर्यात कमाई का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी सेक्टर से आता है. बांग्लादेश H&M, Zara और Gap जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स को कपड़े सप्लाई करता है. फैक्ट्री मालिकों ने चेतावनी दी थी कि वसंत और गर्मी (स्प्रिंग-समर) के ऑर्डर तैयार करने के इस मुख्य समय में अगर हड़ताल लंबी खिंचती, तो माल भेजने में देरी होती और विदेशी खरीदारों के ऑर्डर रद्द होने का खतरा बढ़ जाता. फिलहाल यह उद्योग बढ़ती उत्पादन लागत, महंगाई और वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा के दबाव का भी सामना कर रहा है.

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