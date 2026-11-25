Why Cars Have Shark Fin: कारों की दुनिया में हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं. जिनके बारें में बहुत लोगों को पता नहीं होता है. जबकि लोग कार में दिए गए सभी फीचर्स के बारें में जानतें भी नहीं और उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है. आजकल की कारों में भी शार्क के पंख जैसा एक छोटा-सा हिस्सा दिखाई देता है. जिसे शार्क फिन एंटीना कहा जाता है.

बता दें कि शार्क फिन एंटीना ने उस पुराने एंटीना की जगह ली है और कार को ज्यादा आधुनिक लुक दिया है. यह सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं है बल्कि इसके पीछे कई काम की तकनीक और फायदे छिपे हैं. चलिए जानतें हैं कि कारों में शार्क फिन क्यों लगा होता है और इसका काम क्या होता है.

सिग्नल पकड़ने का काम

आपको बता दें कि शार्क फिन एंटीना का काम कार के अंदर मौजूद सिस्टम तक बेहतर सिग्नल पहुंचाना है. इसके अंदर कॉपर वायर या सर्किट बोर्ड लगा होता है. जो AM और FM रेडियो के सिग्नल को साफ तरीके से पकड़ता है.

जबकि आजकल की कई कारों में GPS, नेविगेशन, सैटेलाइट रेडियो और कनेक्टेड कार फीचर्स भी होते हैं. शार्क फिन एंटीना इन अलग-अलग सिग्नलों को बिना रुकावट के रिसीव करने में मदद करता है.

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हवा को चीरने वाला एयरोडायनामिक डिजाइन

जानकारी दें दे कि पुरानी लंबी छड़ वाले एंटीना जब तेज रफ्तार में हवा से टकराते थे तो हवा का दबाव बढ़ता था और कई बार सीटी जैसी आवाज भी आती थी. लेकिन शार्क फिन का शेप शार्क मछली के पंख जैसा बनाया गया है ताकि हवा आसानी से इसके ऊपर से निकल जाए. इससे कार की एयरोडायनामिक्स बेहतर होती है और हाईवे पर तेज गति में भी शोर कम रहता है.

लुक भी होता है अच्छा

बता दें कि शार्क फिन एंटीना कार की छत पर लगा होने के बावजूद काफी कॉम्पैक्ट और मजबूत होता है. पुरानी छड़ वाले एंटीना को कार धोते समय, कवर चढ़ाते समय या कम ऊंचाई वाली पार्किंग में मोड़ना या निकालना पड़ता था. लेकिन शार्क फिन में यह सब झंझट नहीं है और यह कार के रंग से ढलकर पूरे लुक को प्रीमियम बना देता है.

नुकसान से करता है बचाव

कई लोगों को यह भी लगता है कि शार्क फिन कार को बिजली गिरने से बचाता है लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है. कार का बंद मेटल केबिन खुद ही फैराडे केज की तरह काम करता है.

जो अंदर बैठे लोगों को सेफ रखता है. लेकिन शार्क फिन हवा के घर्षण से बनने वाले हल्के स्टैटिक चार्ज को संतुलित करने में मदद जरूर करता है और टहनियों या कवर से अटककर टूटने का खतरा भी कम रखता है.

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