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'झूठ से नफरत करते हैं, वो देश को...', मोहन भागवत ने Gen Z का जिक्र कर दिया संदेश
छत्रपति संभाजीनगर में पद्मा महोत्सव के उद्घाटन पर मोहन भागवत ने युवाओं और स्वयंसेवकों की भूमिका पर बात की. उन्होंने कहा कि युवा देश को मजबूत बनाना चाहते हैं।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पद्मा महोत्सव के उद्घाटन पर भागवत ने कहा कि युवाओं को झूठ पसंद नहीं है. वे अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं. वे जब भी स्वयंसेवक समाज को तकलीफ में देखते हैं तो वे खुद आगे आते हैं. वे कभी संसाधनों या मदद की चिंता नहीं करते.
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