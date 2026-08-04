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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMeta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'

Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'

Modi Govt summons Meta: केंद्र सरकार मेटा के ग्लोबल टीम के सामने प्रमुख अकाउंट्स पर गलत कार्रवाई का मुद्दा उठाएगी. पिछले दिनों मेटा ने पीएम मोदी के एक इंस्टाग्राम पोस्ट को बैन कर दिया था.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 04 Aug 2026 01:57 PM (IST)
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केंद्र सरकार ने Meta पर सख्ती दिखाते हुए उसकी ग्लोबल टीम को तलब किया है. आईटी सचिव एस. कृष्णन ने मंगलवार (4 अगस्त) को कहा कि 5-6 अगस्त को सरकार मेटा की ग्लोबल टीम के समक्ष बाल यौन शोषण एवं उत्पीड़न सामग्री (सीएसएएम) मामलों के निपटारे से लेकर प्रमुख अकाउंट्स पर गलत कार्रवाई तक का मुद्दा उठाएगी. 

पिछले दिनों मेटा ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटा दिया था. इसके बाद सरकार ने मेटा इंडिया के अधिकारी को तलब किया था. अब इस बार ग्लोबल टीम को तलब किया गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आईटी सचिव ने सीएसएएम को लेकर कहा कि मेटा जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी प्रणालियां वैसे ही काम करें जैसे उन्हें करना चाहिए. इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों के माध्यम से बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री प्रसारित होने के मामलों को लेकर मेटा जांच के दायरे में है.

संसदीय समिति की सख्ती

इससे पहले सोमवार (3 अगस्त) को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने पीएम मोदी के फेसबुक पोस्ट को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता जताई थी. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने मेटा, गूगल, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स के प्रतिनिधियों के साथ-साथ गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा.

 

निशिकांत दुबे ने एक्स पोस्ट में कहा, ''सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत से 3 लाख करोड़ कमाते हैं, टैक्स का केवल 8 हजार करोड़ जमा करते हैं. हमारे ही पैसे का इस्तेमाल संविधान मिटाने, देश को टुकड़े टुकड़े करने तथा देश विरोधी ताक़तों को समर्थन देकर करते हैं.''

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 04 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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Meta Breaking News Abp News FACEBOOK
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