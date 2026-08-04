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वेतन, घर, बॉडीगार्ड, प्रशांत किशोर को सम्राट सरकार क्या-क्या सुविधा देगी?

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त और कैशलेस इलाज की स्वास्थ्य सुविधा होगी. अगर आवेदन देते हैं तो विशेष सुरक्षा के लिए भी सरकार सोच सकती है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 04 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव जीत गए हैं. अब वे बांकीपुर के विधायक हो गए हैं. अब बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर उन्हें सम्राट सरकार विशेष सुविधा मुहैया कराएगी. यानी प्रशांत किशोर को हर विधायक की तरह वेतन, घर और बॉडीगार्ड दिया जाएगा.

बिहार के सभी विधायकों की तरह पीके को हर महीने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ लाख से लेकर एक लाख 65-70 हजार तक प्रति महीने वेतन और भत्ता मिलेग. इसमें मूल वेतन 50,000 तो क्षेत्रीय भत्ता एवं अन्य खर्च जोड़कर 55,000 अलग से मिलेंगे. इसके अलावा उनके पीए (सहायक) को 40,000 रुपया मिलेगा. यह राशि प्रशांत किशोर के खाते में ही आएगी. 

स्टेशनरी और अन्य कुछ छोटे खर्च के लिए 15,000 अलग से मिलेंगे. इसके अलावा विधानसभा सत्र या समिति की बैठकों में भाग लेने पर प्रतिदिन 3,000 अलग से मिलेंगे.

एमएलए फ्लैट के साथ और भी बहुत कुछ

प्रशांत किशोर को पटना में बने लग्जरी एमएलए फ्लैट भी दिया जाएगा. लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए भी सरकार द्वारा 25 लाख तक के अग्रिम लोन का प्रावधान है. इसके अलावा ट्रेन और बस में मुफ्त या रियायती यात्रा कूपन, साथ ही यात्रा भत्ता (TA/DA) मिलेगा. 

प्रशांत किशोर और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त और कैशलेस इलाज की स्वास्थ्य सुविधा होगी. टेलीफोन, इंटरनेट खर्च और कार्यालय चलाने के लिए स्टाफ व अन्य सहायता भी उन्हें मिलेगी.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: नितिन के घर में क्यों हार गए BJP के नीरज? JDU ने बता दिया

विधायक के तौर पर मिलेगी सुरक्षा

विधायक बनने के बाद अब सम्राट सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया भी कराएगी. बिहार में सामान्य रूप से प्रत्येक नवनिर्वाचित विधायक को अपनी सुरक्षा के लिए तीन बॉडीगार्ड (अंगरक्षक) दिए जाते हैं. प्रशांत किशोर पार्टी के संस्थापक हैं तो विशेष खतरा या पद के हिसाब से वह अगर आवेदन देते हैं तो सरकार सोच सकती है. सरकार इसे जरूरी समझेगी तो उनकी सुरक्षा की श्रेणी बढ़ाई भी जा सकती है. उन्हें कमांडो और सशस्त्र बल भी मिल सकता है.

यह भी पढ़ें- कुत्ता-बिल्ली, हनुमान जी… प्रशांत किशोर के वो 5 बयान जिसने मचाई तबाही!

Published at : 04 Aug 2026 02:14 PM (IST)
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Prashant Kishor BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result
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