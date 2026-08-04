फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

अगर आप इस समय एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, जिसमें शानदार फीचर्स, लंबी ड्राइविंग रेंज और मजबूत सेफ्टी मिले तो Tata Punch EV आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. खास बात यह है कि अगस्त 2026 में टाटा मोटर्स इस कार पर 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इस ऑफर के बाद Punch EV पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. यह छूट सीमित समय के लिए है और अलग-अलग वेरिएंट और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकती है.

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2026 के लिए Punch EV पर आकर्षक ऑफर पेश किया है. कंपनी के मुताबिक, कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को कुल 1.45 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और दूसरे डीलर-लेवल ऑफर भी शामिल हो सकते हैं. सबसे ज्यादा फायदा लॉन्ग रेंज (LR) वेरिएंट पर मिल रहा है, जबकि दूसरे वेरिएंट्स पर ऑफर थोड़ा कम हो सकता है.

कंपनी इसलिए दे रही डिस्काउंट

कंपनी कुछ पुराने स्टॉक और चुनिंदा वेरिएंट्स को जल्दी क्लियर करना चाहती है. इसी वजह से ग्राहकों को बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है. अगर कोई ग्राहक लंबे समय से Punch EV खरीदने का इंतजार कर रहा था तो यह समय उसके लिए काफी फायदेमंद माना जा सकता है. हालांकि ऑफर स्टॉक मौजूद रहने तक ही लागू रहेगा.

ध्यान देने वाली बात यह है कि 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट सभी ग्राहकों को एक जैसा नहीं मिलेगा. ऑफर शहर, डीलरशिप, वेरिएंट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मौजूदा स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. कई बार कुछ ऑफर तभी मिलते हैं, जब ग्राहक अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है या स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ लेता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी टाटा शोरूम से ऑफर की पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

Tata Punch EV को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है. इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 468 किलोमीटर तक की कलेम्ड रेंज देने का दावा करता है, जबकि छोटा बैटरी पैक भी रोजाना के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रेंज उपलब्ध कराता है. यही वजह है कि यह कार शहर के साथ-साथ लंबी दूरी के सफर के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है.

कितनी है इलेक्ट्रिक कार की रेंज?

Punch EV फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि DC फास्ट चार्जर से बैटरी को कम समय में काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. इससे लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कार जल्दी दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाती है.

Punch EV में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और कई कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसका डिजाइन भी ICE मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आता है.





गाड़ी की सेफ्टी और बुकिंग

सेफ्टी के मामले में भी Tata Punch EV मजबूत दावेदार है. इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS के साथ EBD, डिस्क ब्रेक और कई अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सेफ कारों में शामिल हो जाती है.

अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह ऑफर सीमित समय और स्टॉक पर आधारित है. इसके साथ ही, बुकिंग करने से पहले डीलरशिप से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और दूसरी सभी शर्तों की जानकारी जरूर ले लें, ताकि आपको मिलने वाले ऑफर्स का सही अंदाजा हो सके.

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