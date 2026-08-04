मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

Tata EV Discount: टाटा मोटर्स ने अगस्त 2026 के लिए Punch EV पर आकर्षक ऑफर पेश किया है. कंपनी के मुताबिक, कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को कुल 1.45 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 04 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप इस समय एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, जिसमें शानदार फीचर्स, लंबी ड्राइविंग रेंज और मजबूत सेफ्टी मिले तो Tata Punch EV आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. खास बात यह है कि अगस्त 2026 में टाटा मोटर्स इस कार पर 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है. इस ऑफर के बाद Punch EV पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. यह छूट सीमित समय के लिए है और अलग-अलग वेरिएंट और डीलरशिप के हिसाब से बदल सकती है.

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2026 के लिए Punch EV पर आकर्षक ऑफर पेश किया है. कंपनी के मुताबिक, कुछ वेरिएंट्स पर ग्राहकों को कुल 1.45 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल सकता है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और दूसरे डीलर-लेवल ऑफर भी शामिल हो सकते हैं. सबसे ज्यादा फायदा लॉन्ग रेंज (LR) वेरिएंट पर मिल रहा है, जबकि दूसरे वेरिएंट्स पर ऑफर थोड़ा कम हो सकता है.

कंपनी इसलिए दे रही डिस्काउंट

  • कंपनी कुछ पुराने स्टॉक और चुनिंदा वेरिएंट्स को जल्दी क्लियर करना चाहती है. इसी वजह से ग्राहकों को बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है. अगर कोई ग्राहक लंबे समय से Punch EV खरीदने का इंतजार कर रहा था तो यह समय उसके लिए काफी फायदेमंद माना जा सकता है. हालांकि ऑफर स्टॉक मौजूद रहने तक ही लागू रहेगा.

फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

  • ध्यान देने वाली बात यह है कि 1.45 लाख रुपये तक का डिस्काउंट सभी ग्राहकों को एक जैसा नहीं मिलेगा. ऑफर शहर, डीलरशिप, वेरिएंट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मौजूदा स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. कई बार कुछ ऑफर तभी मिलते हैं, जब ग्राहक अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करता है या स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ लेता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी टाटा शोरूम से ऑफर की पूरी जानकारी जरूर लेनी चाहिए.
  • Tata Punch EV को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है. इसमें 30kWh और 40kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर 468 किलोमीटर तक की कलेम्ड रेंज देने का दावा करता है, जबकि छोटा बैटरी पैक भी रोजाना के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रेंज उपलब्ध कराता है. यही वजह है कि यह कार शहर के साथ-साथ लंबी दूरी के सफर के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है.

कितनी है इलेक्ट्रिक कार की रेंज?

  • Punch EV फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. कंपनी का दावा है कि DC फास्ट चार्जर से बैटरी को कम समय में काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. इससे लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता और कार जल्दी दोबारा चलने के लिए तैयार हो जाती है.
  • Punch EV में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और कई कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा इसका डिजाइन भी ICE मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आता है.


फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

गाड़ी की सेफ्टी और बुकिंग

  • सेफ्टी के मामले में भी Tata Punch EV मजबूत दावेदार है. इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS के साथ EBD, डिस्क ब्रेक और कई अन्य एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सेफ कारों में शामिल हो जाती है.
  • अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह ऑफर सीमित समय और स्टॉक पर आधारित है. इसके साथ ही, बुकिंग करने से पहले डीलरशिप से कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और दूसरी सभी शर्तों की जानकारी जरूर ले लें, ताकि आपको मिलने वाले ऑफर्स का सही अंदाजा हो सके.

यह भी पढ़ें:-

किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 04 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Tata EV Discount Tata EV Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट
फुल चार्ज पर 421 KM रेंज, टाटा की इस EV पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट
ऑटो
जुलाई में EV बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, फिर भी कौन रहा आगे?
जुलाई में EV बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, फिर भी कौन रहा आगे?
ऑटो
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
ऑटो
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
प्रशांत किशोर की बांकीपुर से जीत पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान- 'मैं मानती हूं कि...'
बिहार
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
बांकीपुर में BJP की हार के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात
इंडिया
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
चढ़ावा चोरी पर राज्यसभा में हुआ हंगामा तो गुस्से में आए रिजिजू, बोले- राम विरोधी है सपा-कांग्रेस
क्रिकेट
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
LIVE: यूपी विधानसभा में हंगामे के बीच 69 हजार 19.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget