उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं. क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद भी धोनी का बाइक्स और कारों के प्रति जुनून बरकरार है. सोमवार को चेन्नई के पास इरुंगट्टुकोट्टई स्थित मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में उन्होंने सुपरबाइक दौड़ाकर फैंस को रोमांचित कर दिया. उनकी राइड के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. धोनी एक टायर कंपनी के प्रमोशनल इवेंट में शामिल होने के लिए मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक पर कई तेज रफ्तार लैप्स पूरे किए. ट्रैक पर उनका आत्मविश्वास और शानदार कंट्रोल देखकर मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

हेलमेट उतारते ही गूंज उठा ट्रैक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राइड पूरी करने के बाद जैसे ही धोनी पिट लेन में लौटे, फोटोग्राफर्स और फैंस ने उन्हें घेर लिया. हेलमेट उतारने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया. 45 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और फुर्ती ने फैंस को खूब प्रभावित किया. महेंद्र सिंह धोनी का मोटरसाइकिलों के प्रति लगाव काफी पुराना है. उनके गैराज में कई लग्जरी और विंटेज बाइक्स का शानदार कलेक्शन मौजूद है. खाली समय में वह अक्सर बाइक राइड का आनंद लेते हैं और कई बार अपनी पसंदीदा बाइक्स के साथ नजर आ चुके हैं.

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CSK में वापसी की अटकलें तेज

धोनी का चेन्नई से खास रिश्ता रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उन्होंने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं. ऐसे में फैंस के बीच यह चर्चा भी तेज है कि क्या वह IPL 2027 में एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे. हाल ही में लंबे समय तक टीम के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ दिया है. इसके बाद ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भविष्य में धोनी फ्रेंचाइजी के कोच या क्रिकेट ऑपरेशंस से जुड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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