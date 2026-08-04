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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटउतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 

उतरा हेलमेट, निकला ‘थाला’, 45 की उम्र में सुपरबाइक दौड़ाते दिखे धोनी 

महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई के मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर सुपरबाइक दौड़ाकर फैंस का दिल जीत लिया. 45 साल की उम्र में उनकी तेज रफ्तार राइड के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 04 Aug 2026 01:34 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर अपने अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में हैं. क्रिकेट से दूरी बनाने के बाद भी धोनी का बाइक्स और कारों के प्रति जुनून बरकरार है. सोमवार को चेन्नई के पास इरुंगट्टुकोट्टई स्थित मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में उन्होंने सुपरबाइक दौड़ाकर फैंस को रोमांचित कर दिया. उनकी राइड के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. धोनी एक टायर कंपनी के प्रमोशनल इवेंट में शामिल होने के लिए मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक पर कई तेज रफ्तार लैप्स पूरे किए. ट्रैक पर उनका आत्मविश्वास और शानदार कंट्रोल देखकर मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

हेलमेट उतारते ही गूंज उठा ट्रैक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राइड पूरी करने के बाद जैसे ही धोनी पिट लेन में लौटे, फोटोग्राफर्स और फैंस ने उन्हें घेर लिया. हेलमेट उतारने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया. 45 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और फुर्ती ने फैंस को खूब प्रभावित किया. महेंद्र सिंह धोनी का मोटरसाइकिलों के प्रति लगाव काफी पुराना है. उनके गैराज में कई लग्जरी और विंटेज बाइक्स का शानदार कलेक्शन मौजूद है. खाली समय में वह अक्सर बाइक राइड का आनंद लेते हैं और कई बार अपनी पसंदीदा बाइक्स के साथ नजर आ चुके हैं.

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CSK में वापसी की अटकलें तेज

धोनी का चेन्नई से खास रिश्ता रहा है. इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उन्होंने कई ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं. ऐसे में फैंस के बीच यह चर्चा भी तेज है कि क्या वह IPL 2027 में एक बार फिर पीली जर्सी में नजर आएंगे. हाल ही में लंबे समय तक टीम के हेड कोच रहे स्टीफन फ्लेमिंग ने 18 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स का साथ छोड़ दिया है. इसके बाद ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भविष्य में धोनी फ्रेंचाइजी के कोच या क्रिकेट ऑपरेशंस से जुड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं. हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 04 Aug 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
MAHENDRA SINGH DHONI CRICKET
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