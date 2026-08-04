अब चार्जिंग की भी टेंशन खत्म, धूप से चलने वाला स्कूटर आ गया

इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया लगातार नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है. अब एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया गया है, जो सिर्फ चार्जर से ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकता है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद कंपनी Otherlab ने Lightfoot नाम का यह खास सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है. इसे खास तौर पर शहर में रोजाना आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें बार-बार चार्जिंग स्टेशन खोजने की जरूरत न पड़े और बिजली की खपत भी कम हो.

Lightfoot स्कूटर को इस्तेमाल में बेहद आसान बनाने पर खास ध्यान दिया गया है. इसमें गियर या क्लच की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह आसान ट्विस्ट-एंड-गो थ्रॉटल के साथ आता है. राइडिंग के दौरान जरूरी जानकारी दिखाने के लिए इसमें 2.8 इंच का वाटरप्रूफ टचस्क्रीन LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिस पर स्पीड, बैटरी लेवल और लाइट्स की जानकारी देखी जा सकती है. इसके अलावा स्कूटर में सामान को सुरक्षित रखने के लिए वेदरप्रूफ व थेफ्ट-प्रूफ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मिलता है.

क्या है इस स्कूटर की खासियत?

Lightfoot की सबसे बड़ी खासियत इसके दो 120 वॉट के सोलर पैनल हैं. ये पैनल स्कूटर के दोनों तरफ लगाए गए हैं और धूप मिलने पर लगातार बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। कंपनी का दावा है कि अगर स्कूटर पूरे दिन अच्छी धूप में खड़ा रहे, तो यह करीब 30 किलोमीटर तक ज्यादा रेंज दे सकता है. वहीं तेज धूप में हर घंटे लगभग 5 किलोमीटर तक की ज्यादा रेंज मिलने की भी बात कही गई है. इसका मतलब यह है कि रोजाना के छोटे सफर के लिए कई बार अलग से चार्जिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.

स्कूटर में लिथियम-आयन बैटरी भी दी गई है, जो अकेले बैटरी के दम पर लगभग 60 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है. जरूरत पड़ने पर इसे सामान्य चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है और कंपनी के मुताबिक इसकी बैटरी लगभग 90 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. इसमें रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो ब्रेक लगाने के दौरान बनने वाली ऊर्जा को दोबारा बैटरी में भेजकर रेंज बढ़ाने में मदद करता है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो Lightfoot में दोनों पहियों पर 750-750 वॉट के दो ब्रशलेस हब मोटर दिए गए हैं। इसकी टॉप स्पीड 32 किमी/घंटा है, जो शहर के ट्रैफिक और रोजमर्रा की आवाजाही के लिए पर्याप्त मानी जाती है। इसे चलाने के लिए किसी गियर, क्लच या पैडल की जरूरत नहीं होती। केवल थ्रॉटल घुमाकर स्कूटर आसानी से चलाया जा सकता है.

स्कूटर के फीचर्स और कीमत

इस स्कूटर को सिर्फ चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि सामान ले जाने के लिए भी तैयार किया गया है. इसमें 45.2 लीटर का लॉक होने वाला स्टोरेज बॉक्स मिलता है, जिसमें करीब 20 किलोग्राम तक सामान रखा जा सकता है. इसमें ग्रॉसरी, हेलमेट, ऑफिस बैग या दूसरी जरूरी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं. स्टोरेज को नीचे की तरफ रखा गया है, जिससे स्कूटर का बैलेंस भी बेहतर बना रहता है.





फीचर्स के मामले में भी Lightfoot काफी मॉडर्न है. इसमें 2.8 इंच की वॉटरप्रूफ टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जिस पर स्पीड, बैटरी लेवल, लाइट्स और दूसरी जरूरी जानकारी दिखाई देती है. बेहतर कंट्रोल के लिए इसमें हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, 10 इंच के पहिए, आगे और पीछे मोटरसाइकिल जैसा सस्पेंशन और मजबूत चेसिस दी गई है, जिससे खराब रास्तों पर भी आरामदायक राइड मिलती है.

कीमत की बात करें तो Otherlab Lightfoot की शुरुआती कीमत 4,995 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 4.75 लाख रुपये रखी गई है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इसे केवल अमेरिकी बाजार में पेश किया गया है. कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. अगर भविष्य में यह भारतीय बाजार में आता है तो यह सोलर चार्जिंग तकनीक के साथ एक अलग और अनोखा ऑप्शन साबित हो सकता है.

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