BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है. इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है. शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर कहा, "ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, और युवाओं में एक आक्रोश का माहौल है.

उन्होंने कहा, "जिसके चलते एक ऐसी सीट, जो 100% कॉन्फिडेंट विनिंग सीट बीजेपी की रही है, उसमें ये लोग हार पाए हैं. प्रियंका ने कहा, "चाहे वो मध्य प्रदेश ले लें, चाहे वो बिहार ले लें. खासकर कि मैं बांकीपुर की बात करना चाहूंगी. ये सीट क्यों खाली हुई? क्योंकि जो बीजेपी के प्रेसिडेंट बने हैं नितिन नवीन, वे अपनी सीट खाली करके राज्यसभा गए हैं.

दिल्ली: शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम पर कहा, "ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, और युवाओं में एक आक्रोश का माहौल है। जिसके चलते एक ऐसी सीट, जो 100% कॉन्फिडेंट विनिंग सीट बीजेपी की रही है, उसमें ये लोग हार पाए हैं। चाहे वो… pic.twitter.com/NJOXNwb3Ky — IANS Hindi (@IANSKhabar) August 4, 2026

प्रियंका ने कहा, "उनका उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण उपचुनाव होगा, हम सब जानते हैं. बीजेपी के सिटिंग प्रेसिडेंट की सीट ही खो देना, हर बूथ से हार पाना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा आक्रोश था, उसका सही से आकलन नहीं किया."

फेमस इन्फ्लुएंसर पर अपहरण और मारपीट का आरोप, FIR दर्ज, जानें मामला

बांकीपुर उपचुनाव पर प्रियंका चतुर्वेदी ने और क्या कहा?

प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, "अति-आत्मविश्वास, अहंकार जो उनकी पूरी सरकार और सत्ता में होता दिख रहा है उसका परिणाम भुगता है. भारतीय जनता पार्टी को ये आकलन भी करना पड़ेगा कि कौन इनके अंदरूनी विभीषण भी हैं, जिसके चलते इस तरीके के परिणाम आए हैं."

प्रशांत किशोर ने दर्ज की पहली जीत

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से पहली बार चुनाव लड़ा और अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. इस जीत के बाद उनकी हर तरफ जमकर चर्चा हो रही है. प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत हासिल कर बीजेपी के 30 साल से किले को ध्वस्त कर दिया.

प्रशांत किशोर को 64 हजार 151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 44 हजार 827 वोट मिले। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता महज 14 हजार 273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। नीरज सिन्हा के मुकाबले किशोर की जीत का अंतर 19 हजार 324 वोटों का रहा.

देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग, मुंबई को लेकर चौकाने वाला खुलासा

