सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हाइब्रिड कारें कौन-सी है? जानें डिटेल्स

मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी देश की पॉपुलर हाइब्रिड SUVs में से एक है. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो जरूरत के हिसाब से दोनों पावर सोर्स का इस्तेमाल करती है. शहर में ट्रैफिक के दौरान यह कई बार केवल इलेक्ट्रिक मोड पर भी चल सकती है, जिससे पेट्रोल की बचत होती है. कंपनी के मुताबिक, यह SUV लगभग 27.97 kmpl तक का माइलेज देती है.