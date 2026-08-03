कीमत 5 लाख से कम, लेकिन माइलेज में सबसे आगे हैं ये कारें
5 लाख रुपये से कम कीमत में शानदार माइलेज देने वाली बेहतरीन कारों के बारे में जानें. मारुति और रेनो की ये गाड़ियां कम खर्च में देती हैं दमदार परफॉर्मेंस.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Aug 2026 06:01 PM (IST)
भारत में जब भी कोई नई कार खरीदता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले कार कितना माइलेज देगी यह सवाल जरूर आता है. आपकी इस समस्या को खत्म करने के लिए आज हम इस खबर में बात करेंगे कि, अभी मार्केट में कौन सी वह बजट गाड़ियां हैं जो शानदार माइलेज देती हैं. अगर आप 5 लाख रुपये के आसपास कोई कार खरीदना चाहते हैं तो भारत में इस बजट में भी शानदार माइलेज देने वाली कारें हैं. चलिए डालतें हैं सभी कारों पर एक नजर.
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बता दें कि, बजट कार सेगमेंट में मारुति की ऑल्टो हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है. नया ऑल्टो K10 मॉडल न सिर्फ लुक में काफी स्मार्ट हो गया है, बल्कि इसका माइलेज भी आपका दिल खुश कर देगा. भीड़-भाड़ वाले शहर के ट्रैफिक में चलाना हो या हाईवे पर सफर करना यह कार बहुत आराम से 24 से 25 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देती है. कम बजट में कार का सपना पूरा करने के लिए यह एक सॉलिड ऑप्शन है.
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वहीं, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है कि कार कम से कम पेट्रोल पिए तो सेलेरिओ को भूलना मुश्किल है. इस कार को देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली पेट्रोल कारों में गिना जाता है. इसका VVT इंजन इतना रिफाइंड है कि यह आराम से 25 से 26 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज निकाल लेती है. इसके अलावा इसका केबिन भी काफी स्पेशियस और आरामदायक महसूस होता है.
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जबकि जो लोग थोड़ा हटकर लुक चाहते हैं और जिन्हें थोड़ी ऊंची सिटिंग पोजीशन पसंद है उनके लिए S-Presso एक बेहतरीन कार है. इसको कंपनी ने मिनी SUV जैसा डिजाइन दिया है. जिसकी वजह से खराब रास्तों पर भी इसे चलाना काफी आसान हो जाता है. 5 लाख से कम के बजट में आने वाली यह कार माइलेज के मामले में ऑल्टो से कम नहीं है और आपको लगभग 24-25 किमी प्रति लीटर का एवरेज बड़े आराम से दे देती है.
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बता दें कि, वैगनआर को भारत की टॉल-बॉय हैचबैक के नाम से जाना जाता है और यह सालों से भारतीय परिवारों की पसंदीदा कार रही है. इसका बेस मॉडल 5 लाख रुपये के बजट के आसपास मिल जाता है. अंदर बहुत सारा लेगरूम और हेडरूम होने की वजह से यह लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत कम्फर्टेबल है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर भी यह कार 23 से 24 किमी प्रति लीटर का शानदार एवरेज देती है.
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लेकिन अगर आपको मारुति के अलावा कोई दूसरा ब्रांड देखना है जो दिखने में स्पोर्टी हो तो रेनो क्विड पर नजर डाल सकते हैं. इसका SUV जैसा मस्कुलर लुक और एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल युवाओं को काफी अट्रैक्ट करता है. इसका बेस वैरिएंट्स 5 लाख के अंदर आ जाता है और इसमें फीचर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं. माइलेज के मामले में भी यह कार निराश नहीं करती और आसानी से 21 से 22 किमी प्रति लीटर का एवरेज निकाल लेती है.
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वहीं, अगर आपकी रोजाना की ड्राइविंग काफी ज्यादा है और आप हर महीने पेट्रोल के बिल से बचना चाहते हैं तो इन बजट कारों के सीएनजी वैरिएंट्स सबसे बेस्ट रहते हैं. हालांकि सीएनजी मॉडल्स की कीमत पेट्रोल से थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन 30 से 34 किमी प्रति किलो का माइलेज देखकर आपकी पूरी कीमत वसूल हो जाती है. लंबी ड्राइविंग करने वालों के लिए सीएनजी से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं है.
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जबकि इन छोटी और किफायती कारों का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ कम कीमत या माइलेज ही नहीं है, बल्कि इनका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम होता है. इनकी सर्विसिंग जेब पर भारी नहीं पड़ती और इनके स्पेयर पार्ट्स बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं. साथ ही जब भी आप 4-5 साल बाद इन कारों को बेचने का प्लान करेंगे तो आपको इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है.
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अगर आप अपने लिए 5 लाख से कम में कार चुनने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जरूरतों को समझें. अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए तो वैगनआर बेस्ट है अगर सिर्फ माइलेज चाहिए तो सेलेरियो से बेहतर कुछ नहीं और अगर स्पोर्टी लुक चाहिए तो क्विड एक अच्छा ऑप्शन है. अपनी फैमिली की जरूरत और डेली ड्राइविंग के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और फिर अपने लिए सबसे परफेक्ट माइलेज कार फाइनल करें.