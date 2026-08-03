कीमत 5 लाख से कम, लेकिन माइलेज में सबसे आगे हैं ये कारें

बता दें कि, बजट कार सेगमेंट में मारुति की ऑल्टो हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है. नया ऑल्टो K10 मॉडल न सिर्फ लुक में काफी स्मार्ट हो गया है, बल्कि इसका माइलेज भी आपका दिल खुश कर देगा. भीड़-भाड़ वाले शहर के ट्रैफिक में चलाना हो या हाईवे पर सफर करना यह कार बहुत आराम से 24 से 25 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देती है. कम बजट में कार का सपना पूरा करने के लिए यह एक सॉलिड ऑप्शन है.