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50 हजार के बजट में टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन-से हैं? यहां देखें
अगर आप डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए किसी ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो अच्छी रेंज देने के साथ किफायती भी हो तो नीचे दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.
अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि स्कूटर की स्पीड भी अच्छी हो, तो बाजार में आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. कई कंपनियां ऐसे हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश कर रही हैं, जिनकी टॉप स्पीड करीब 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक है.
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Published at : 30 Aug 2026 04:12 PM (IST)
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प्रो. सोनाली सिंह
Opinion