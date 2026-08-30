50 हजार के बजट में टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन-से हैं? यहां देखें

कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के लिए Zelio Gracy I भी एक ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 56,709 रुपये बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया है. इसका मुकाबला सीधे तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है जो कम कीमत में ठीक-ठाक स्पीड और रेंज वाला स्कूटर चाहते हैं.