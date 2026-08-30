Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो50 हजार के बजट में टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन-से हैं? यहां देखें

50 हजार के बजट में टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन-से हैं? यहां देखें

अगर आप डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए किसी ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो अच्छी रेंज देने के साथ किफायती भी हो तो नीचे दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 30 Aug 2026 04:13 PM (IST)
अगर आप डेली ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए किसी ऐसे स्कूटर की तलाश में हैं जो अच्छी रेंज देने के साथ किफायती भी हो तो नीचे दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

अगर आप कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि स्कूटर की स्पीड भी अच्छी हो, तो बाजार में आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं. कई कंपनियां ऐसे हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश कर रही हैं, जिनकी टॉप स्पीड करीब 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक है.

1/7
खास बात यह है कि इनमें कुछ मॉडल 50 हजार रुपये से कम कीमत में भी मौजूद हैं. ऐसे में कॉलेज जाने, ऑफिस आने-जाने या रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए ये स्कूटर बजट में एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं.
खास बात यह है कि इनमें कुछ मॉडल 50 हजार रुपये से कम कीमत में भी मौजूद हैं. ऐसे में कॉलेज जाने, ऑफिस आने-जाने या रोजाना शहर में इस्तेमाल के लिए ये स्कूटर बजट में एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं.
2/7
हीरो मोटोकॉर्प के Vida ब्रांड का VX2 Go इस लिस्ट में सबसे खास ऑप्शन में से एक है. BaaS यानी Battery as a Service प्लान की वजह से इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. इस प्लान के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 44,990 रुपये बताई गई है.
हीरो मोटोकॉर्प के Vida ब्रांड का VX2 Go इस लिस्ट में सबसे खास ऑप्शन में से एक है. BaaS यानी Battery as a Service प्लान की वजह से इसकी शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है. इस प्लान के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 44,990 रुपये बताई गई है.
3/7
इस लिस्ट में Bounce Infinity E1 भी शामिल है.BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 45,099 रुपये बताई गई है.इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और फुल चार्ज पर यह करीब 70 किलोमीटर तक चल सकता है.
इस लिस्ट में Bounce Infinity E1 भी शामिल है.BaaS प्लान के साथ इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 45,099 रुपये बताई गई है.इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और फुल चार्ज पर यह करीब 70 किलोमीटर तक चल सकता है.
4/7
TVS का Orbiter V1 भी कम कीमत में मिलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. BaaS प्लान के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 49,999 रुपये बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड करीब 68 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार फुल चार्ज करने पर यह करीब 86 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है.
TVS का Orbiter V1 भी कम कीमत में मिलने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है. BaaS प्लान के साथ इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 49,999 रुपये बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड करीब 68 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार फुल चार्ज करने पर यह करीब 86 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है.
5/7
कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के लिए Zelio Gracy I भी एक ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 56,709 रुपये बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया है. इसका मुकाबला सीधे तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है जो कम कीमत में ठीक-ठाक स्पीड और रेंज वाला स्कूटर चाहते हैं.
कम बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के लिए Zelio Gracy I भी एक ऑप्शन है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 56,709 रुपये बताई गई है. इसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और फुल चार्ज होने पर करीब 70 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया है. इसका मुकाबला सीधे तौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है जो कम कीमत में ठीक-ठाक स्पीड और रेंज वाला स्कूटर चाहते हैं.
6/7
अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा टॉप स्पीड और ज्यादा रेंज है, तो Vida VX2 Go इस लिस्ट में मजबूत विकल्प नजर आता है.इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बताई गई रेंज करीब 92 किलोमीटर है.वहीं TVS Orbiter V1 भी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और करीब 86 किलोमीटर की रेंज के साथ अच्छा ऑप्शन है.
अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा टॉप स्पीड और ज्यादा रेंज है, तो Vida VX2 Go इस लिस्ट में मजबूत विकल्प नजर आता है.इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बताई गई रेंज करीब 92 किलोमीटर है.वहीं TVS Orbiter V1 भी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और करीब 86 किलोमीटर की रेंज के साथ अच्छा ऑप्शन है.
7/7
दूसरी तरफ, अगर आपका बजट करीब 45-50 हजार रुपये के आसपास है तो Bounce Infinity E1 और TVS Orbiter V1 जैसे मॉडल देखे जा सकते हैं.वहीं Zelio Gracy I की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह भी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और करीब 70 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है.
दूसरी तरफ, अगर आपका बजट करीब 45-50 हजार रुपये के आसपास है तो Bounce Infinity E1 और TVS Orbiter V1 जैसे मॉडल देखे जा सकते हैं.वहीं Zelio Gracy I की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यह भी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और करीब 70 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है.
Published at : 30 Aug 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Auto News Affordable Scooters

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
FASTag से गलत Toll कट गया? पैसा वापस पाने के लिए क्या करें
FASTag से गलत Toll कट गया? पैसा वापस पाने के लिए क्या करें
ऑटो
क्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका
क्यों लगाने चक्कर जब घर बैठे आसानी से भर सकते हैं चालान? जानें तरीका
ऑटो
चूहे काट रहे कार की Wiring? ये Device बन सकता है समाधान
चूहे काट रहे कार की Wiring? ये Device बन सकता है समाधान
ऑटो
रोज मिलेगी फ्री रेंज! चीनी कंपनी ने तैयार की सोलर सनरूफ, ऐसे चार्ज होगी EV
रोज मिलेगी फ्री रेंज! चीनी कंपनी ने तैयार की सोलर सनरूफ, ऐसे चार्ज होगी EV
Advertisement

वीडियोज

Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- Gaurav Khanna को मेरी Bisexuality हॉट लगती थी
Mukesh Khanna की जिद से Shaktimaan अटका? Ranveer Singh को लेकर फिर दिया बड़ा बयान

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रो. सोनाली सिंह
प्रो. सोनाली सिंह
रक्षाबंधन पर दिखी यूपी में कानून-व्यवस्था की ताकत
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
'इस्लाम का दुश्मन मुसलमानों के बीच...', खामेनेई का किसपर निशाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
'बगैर मुसलमानों के इंसानियत...', मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन
बॉलीवुड
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
PM नरेंद्र मोदी ने दिग्गज एक्टर उत्तम कुमार को दी श्रद्धांजलि, कहा- 'हमेशा दिलों में राज करेंगे'
क्रिकेट
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
गजब! मेट्रो में खड़े होकर सफर करते दिखे भारतीय दिग्गज, फोटो वायरल
विश्व
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात
इंडिया
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
नेपाल बाढ़: एक साड़ी ने बचा ली 21 जिंदगियां, दिल दहला देने वाला किस्सा
टेक्नोलॉजी
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
Chrome को टक्कर देगा Brave! अब बिना असली Email दिए बनाएं अकाउंट
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
नेपाल की बाढ़ में बहकर आया लाखों का कैश और ज्वेलरी, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
Embed widget