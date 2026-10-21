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हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Duster Hybrid vs Rivals, कीमत और माइलेज में कौन आगे?

Renault Duster Hybrid vs Rivals, कीमत और माइलेज में कौन आगे?

Renault Duster Hybrid की एंट्री ने स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दिया है. ऐसे में जानें Renault Duster Hybrid के फिचर्स Victoris, Grand Vitara और Hyryder से कितने अलग है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV खरीदने वालों के लिए भारतीय बाजार में अब एक नया विकल्प आ गया है. Renault ने नई Duster Hybrid को 16.99 लाख एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह कीमत इसे सीधे Maruti Suzuki Victoris, Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी हाइब्रिड SUVs के मुकाबले खड़ा करती है. Duster Hybrid की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कंपनी का 29 kmpl का दावा किया गया माइलेज भी है.

Duster Hybrid में ज्यादा क्षमता वाला पेट्रोल इंजन, बड़ी बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. यानी Renault ने नई Duster को ऐसी SUV के तौर पर तैयार किया है, जो बेहतर ईंधन के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी जोर देती है. ऐसे में सवाल यह है कि कीमत, माइलेज और पावर के मामले में यह Maruti और Toyota की हाइब्रिड SUVs के सामने कितनी मजबूत है. आइए जानते हैं.

कीमत में कितना अंतर?

Renault Duster Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख के बीच है. वहीं Maruti Victoris Strong Hybrid की शुरुआती कीमत करीब 16.43 लाख है. Maruti Grand Vitara Strong Hybrid 16.68 लाख से शुरू होती है, जबकि Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid की शुरुआती कीमत करीब 17.18 लाख है. इस हिसाब से शुरुआती कीमत में Victoris सबसे किफायती नजर आती है. Duster Hybrid उससे लगभग 56,000 महंगी है. हालांकि टॉप वेरिएंट पर कीमत बदल जाती है.

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माइलेज में Duster का पलड़ा भारी

माइलेज की बात करें तो Renault Duster Hybrid का दावा किया गया आंकड़ा 29 kmpl है. Maruti Victoris Hybrid करीब 28.65 kmpl, जबकि Grand Vitara और Hyryder Hybrid करीब 27.97 kmpl तक का दावा करते हैं. यानी Duster इन चारों में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV बनती है. Renault ने Duster Hybrid में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया है. सिस्टम का आउटपुट करीब 160 PS है. इसके मुकाबले Victoris, Grand Vitara और Hyryder के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ करीब 116 PS का आउटपुट देते हैं. वहीं Duster में 1.4 kWh की बैटरी दी गई है, जबकि दूसरी SUVs हाइब्रिड सेटअप में छोटी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. Renault का E-Tech सिस्टम शहर में कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर के इस्तेमाल को बढ़ाता है और ब्रेकिंग के दौरान बैटरी को रिचार्ज भी करता है.

किसके लिए कौन सी SUV?

अगर आपको कम कीमत पर अच्छा माइलेज चाहिए, तो Maruti Victoris आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. वहीं Duster Hybrid उन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प हो सकती है जो माइलेज के साथ ज्यादा पावर और नई हाइब्रिड तकनीक चाहते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:50 AM (IST)
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