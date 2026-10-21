Renault Duster Hybrid vs Rivals, कीमत और माइलेज में कौन आगे?

स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड SUV खरीदने वालों के लिए भारतीय बाजार में अब एक नया विकल्प आ गया है. Renault ने नई Duster Hybrid को 16.99 लाख एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह कीमत इसे सीधे Maruti Suzuki Victoris, Grand Vitara और Toyota Urban Cruiser Hyryder जैसी हाइब्रिड SUVs के मुकाबले खड़ा करती है. Duster Hybrid की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कंपनी का 29 kmpl का दावा किया गया माइलेज भी है.

Duster Hybrid में ज्यादा क्षमता वाला पेट्रोल इंजन, बड़ी बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स वाला हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है. यानी Renault ने नई Duster को ऐसी SUV के तौर पर तैयार किया है, जो बेहतर ईंधन के साथ-साथ परफॉर्मेंस पर भी जोर देती है. ऐसे में सवाल यह है कि कीमत, माइलेज और पावर के मामले में यह Maruti और Toyota की हाइब्रिड SUVs के सामने कितनी मजबूत है. आइए जानते हैं.

कीमत में कितना अंतर?

Renault Duster Hybrid की एक्स-शोरूम कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख के बीच है. वहीं Maruti Victoris Strong Hybrid की शुरुआती कीमत करीब 16.43 लाख है. Maruti Grand Vitara Strong Hybrid 16.68 लाख से शुरू होती है, जबकि Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid की शुरुआती कीमत करीब 17.18 लाख है. इस हिसाब से शुरुआती कीमत में Victoris सबसे किफायती नजर आती है. Duster Hybrid उससे लगभग 56,000 महंगी है. हालांकि टॉप वेरिएंट पर कीमत बदल जाती है.

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माइलेज में Duster का पलड़ा भारी

माइलेज की बात करें तो Renault Duster Hybrid का दावा किया गया आंकड़ा 29 kmpl है. Maruti Victoris Hybrid करीब 28.65 kmpl, जबकि Grand Vitara और Hyryder Hybrid करीब 27.97 kmpl तक का दावा करते हैं. यानी Duster इन चारों में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली SUV बनती है. Renault ने Duster Hybrid में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स का सेटअप दिया है. सिस्टम का आउटपुट करीब 160 PS है. इसके मुकाबले Victoris, Grand Vitara और Hyryder के स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ करीब 116 PS का आउटपुट देते हैं. वहीं Duster में 1.4 kWh की बैटरी दी गई है, जबकि दूसरी SUVs हाइब्रिड सेटअप में छोटी बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. Renault का E-Tech सिस्टम शहर में कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर के इस्तेमाल को बढ़ाता है और ब्रेकिंग के दौरान बैटरी को रिचार्ज भी करता है.

किसके लिए कौन सी SUV?

अगर आपको कम कीमत पर अच्छा माइलेज चाहिए, तो Maruti Victoris आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. वहीं Duster Hybrid उन लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प हो सकती है जो माइलेज के साथ ज्यादा पावर और नई हाइब्रिड तकनीक चाहते हैं.

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