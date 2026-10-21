Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रफडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'

फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'

संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग शामिल है. एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के मांग उठ रही है और मंत्री गुलाबराव पाटील ने धमकी भी दी है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 21 Oct 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सारकर पर बड़ी टिप्पणी की है. महाराष्ट्र में बॉलीवुड हस्तियों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टारगेट कर रही है. इस बीच संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिश्नोई गैंग के सदस्य सीएम फडणवीस की कैबिनेट में भी शामिल हैं.

दरअसल, सीएम फडणवीस के मंत्री गुलाबराव पाटील का जिक्र करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि कैबिनेट के अंदर से मांग उठ रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. राउत का दावा है, "मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा है कि अगर कोई एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा! यह व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का सदस्य है. फडणवीस के मंत्रिमंडल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग बैठे हैं."

यह भी पढ़ें: 'राहुल गांधी को वियतनाम से आने दो फिर देखो...', रिजीम चेंज पर संजय राउत के बयान से खलबली

'लॉरेंस बिश्नोई से डर रहे हैं सीएम?' संजय राउत का सवाल

यह कहते हुए संजय राउत ने सवाल किया, "वे किसे खत्म करेंगे? देवेंद्र फडणवीस को? मुख्यमंत्री को? यह एक धमकी है. अगर गुलाबराव पाटील ने ऐसी धमकी दी है तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डरे हुए हैं? आप राज्य के गृहमंत्री हैं. देखिए कि आपके राज्य और आपके मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है."

संजय राउत के दावे पर शिंदे गुट का जवाब

एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता शाइना एनसी ने संजय राउत के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "संजय राउत, अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीजेपी चलाती है तो सलमान खान को सिक्योरिटी बीजेपी ने दी या आपने? टाइगर श्रॉफ के केस में मुंबई पुलिस किसकी है? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में है. जेल पर कंट्रोल सेंटर और कोर्ट का है. क्या कोर्ट भी बीजेपी चलाती है? आपके हिसाब से हर संस्थान बीजेपी चलाती है तो खुद पर एफआईआर क्यों करेगी?"

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस संजय राउत Lawrence Bishnoi MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
लातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान
लातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत
महाराष्ट्र में भीषण सड़क हादसा, महालक्ष्मी के दर्शन कर लौट रहे 4 दोस्तों की मौत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी को वियतनाम से आने दो फिर देखो...', रिजीम चेंज पर संजय राउत के बयान से खलबली
'राहुल गांधी को वियतनाम से आने दो फिर देखो...', संजय राउत के बयान से खलबली
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: स्कूल से चुपके से निकले 5 छात्र सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत, प्रिंसिपल सस्पेंड
महाराष्ट्र: स्कूल से चुपके से निकले 5 छात्र सड़क हादसे का शिकार, 2 की मौत
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
इंडिया
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
बिहार
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब नहीं आएगा गलत बिल!
दिवाली से पहले यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब नहीं आएगा गलत बिल!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget