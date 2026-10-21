फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'

शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सारकर पर बड़ी टिप्पणी की है. महाराष्ट्र में बॉलीवुड हस्तियों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टारगेट कर रही है. इस बीच संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिश्नोई गैंग के सदस्य सीएम फडणवीस की कैबिनेट में भी शामिल हैं.

दरअसल, सीएम फडणवीस के मंत्री गुलाबराव पाटील का जिक्र करते हुए संजय राउत ने दावा किया कि कैबिनेट के अंदर से मांग उठ रही है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए. राउत का दावा है, "मंत्री गुलाबराव पाटील ने कहा है कि अगर कोई एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा! यह व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का सदस्य है. फडणवीस के मंत्रिमंडल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग बैठे हैं."

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "No, see, to make Eknath Shinde the Chief Minister, his minister has issued a threat. His name is Gulabrao Patil. He has given a threat that if anyone comes in the way of Eknath Shinde becoming the Chief Minister, they will be wiped out/eliminated. This is a minister speaking who is in Fadnavis's cabinet. All these are members of the Lawrence Bishnoi gang in Fadnavis's cabinet. Whom will he wipe out, Devendra, the Chief Minister? Isn't this a direct threat? Meaning, Shinde will become Chief Minister by finishing off Devendra. If anyone opposes, they will be finished off. If this is a threat from Gulabrao Patil, then Devendra Fadnavis, what are you doing?" — IANS (@ians_india) October 21, 2026

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'लॉरेंस बिश्नोई से डर रहे हैं सीएम?' संजय राउत का सवाल

यह कहते हुए संजय राउत ने सवाल किया, "वे किसे खत्म करेंगे? देवेंद्र फडणवीस को? मुख्यमंत्री को? यह एक धमकी है. अगर गुलाबराव पाटील ने ऐसी धमकी दी है तो देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डरे हुए हैं? आप राज्य के गृहमंत्री हैं. देखिए कि आपके राज्य और आपके मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है."

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena spokesperson Shaina NC says, "Sanjay Raut, if the BJP runs the Bishnoi gang, then was it the BJP or you who provided security to Salman Khan? In Tiger Shroff's case, whose police is the Mumbai Police? Lawrence Bishnoi is sitting in jail, in Gujarat's Sabarmati Jail. The jail is controlled by the Center and the courts. Does the BJP run the courts too, Raut? Anyway, according to you, every institution is run by the BJP. If the BJP itself runs the gang, then why would it file an FIR against itself?" — IANS (@ians_india) October 21, 2026

संजय राउत के दावे पर शिंदे गुट का जवाब

एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता शाइना एनसी ने संजय राउत के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "संजय राउत, अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बीजेपी चलाती है तो सलमान खान को सिक्योरिटी बीजेपी ने दी या आपने? टाइगर श्रॉफ के केस में मुंबई पुलिस किसकी है? लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में है. जेल पर कंट्रोल सेंटर और कोर्ट का है. क्या कोर्ट भी बीजेपी चलाती है? आपके हिसाब से हर संस्थान बीजेपी चलाती है तो खुद पर एफआईआर क्यों करेगी?"

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