वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के बयान से साफ है कि उनकी टीम वैभव सूर्यवंशी को बड़ा खतरा मानती है. उन्होंने साफ कहा कि अगर 15 वर्षीय बल्लेबाज खेलता है तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल होगा. हालांकि वैभव के खेलने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि पिछली सीरीज में उन्हें 5 में से 1 मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला. सैंटनर ने बताया कि उनकी टीम ने वैभव के खिलाफ प्लान भी बनाया है.

वैभव सूर्यवंशी ने इस साल भारत के लिए टी20 में डेब्यू किया, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में बहुत कम मौके मिले. दरअसल मैनेजमेंट संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को बतौर ओपनर देख रहा है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है. मिचेल सेंटनर ने कहा, "अगर 15 वर्षीय खिलाड़ी इस सीरीज में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनते हैं, तो उनके खेल को समझने के लिए कुछ रिसर्च की गई है."

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. इससे पहले बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में आए सैंटनर ने कहा, "वैभव पिछली सीरीज में नहीं खेले थे, लेकिन हम जानते हैं कि वह आईपीएल में कितने अच्छे हैं. हमें पता है कि अभिषेक जैसे अन्य खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन वैभव की भूमिका भारतीय टीम में बड़ी हो सकती है. चाहे इस सीरीज में या भविष्य में."

उन्होंने आगे कहा, "हमने देखा है कि वह कितने खतरनाक हो सकते हैं, गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना काफी मुश्किल रहा है. आईपीएल में हमने देखा है कि वह कितने विस्फोटक अंदाज में खेल सकते हैं." उन्होंने बताया कि अगर वह प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो न्यूजीलैंड टीम ने कुछ प्लान भी तैयार किए हैं.

सैंटनर ने भुवनेश्वर कुमार को लेकर कहा कि उन्हें यहाँ की परिस्थितियां रास आएंगी. उन्होंने कहा, "अगर पिच में थोड़ी भी मदद हो, तो भुवि उसका फायदा उठा लेते हैं. भारत में भी जहां पिचें काफी सपाट होती हैं, वहां भी वह गेंद को स्विंग कराने में कामयाब रहते हैं." उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के टॉप आर्डर बल्लेबाजों के लिए भुवि की नई गेंदों का सामना कारण काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा.

उन्होंने भारत की पिछली सीरीज का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद है इसमें गेंदबाज हावी रहेंगे. हालांकि उन्होंने मान कि दूसरे टी20 में पिच ज्यादा स्पाट हो सकती है, क्योंकि पहला और दूसरा मैच एक ही पिच पर खेला जाना है.

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