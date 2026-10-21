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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?

अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?

सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के खिलाफ CJP ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. सीजेपी ने तत्काल सुनवाई की मांग की है. इस बीच अभिजीत दीपके ने समर्थन के लिए उद्धव ठाकरे को थैंक्यू कहा है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 21 Oct 2026 11:58 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के खिलाफ अभिजीत दीपके आक्रामक हैं. उन्हें शिवसेना (यूबीटी) के चीफ उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला है. उद्धव ने मंगलवार को दशहरा रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथ में झंडा लिया तो उन्हें अंदर कर दिया. तिरंगा को लेकर उनका द्वेष है.  

इसके लिए दीपके ने एक्स पोस्ट कर धन्यवाद कहा. उन्होंने कहा, ''आशु और सौरव की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उद्धव ठाकरे सर, आपका धन्यवाद.''

रांका और दास के समर्थन में टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने भी बयान दिए हैं. 

13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका CJP के 11 अन्य सदस्यों के साथ जंतर मंतर में दाखिल हो गए थे. इस दौरान उनके हाथों में तिरंगा था. प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया. 

हाई कोर्ट पहुंची सीजेपी

शांति भंग करने के आरोप में मजिस्ट्रेट ने 14 अक्टूबर को दास और रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई.

इसके खिलाफ सीजेपी हाई कोर्ट पहुंची है और तत्काल सुनवाई की मांग कर रही है. CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा कि सौरव और आशुतोष को एक मिनट भी जेल में नहीं रहना चाहिए. राजनीतिक खेल-तमाशों की वजह से उनकी आजादी छीनी नहीं जानी चाहिए. 

दिल्ली हाई कोर्ट आज तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. आज ही सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है.

दीपके ने 19 अक्टूबर ने कहा कि आशु और सौरव का पहला अपराध जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना था. उनका दूसरा अपराध? पीछे हटने से इनकार करना. जेल में पांच दिन बिताने के बाद भी, वे चेहरे पर मुस्कान लिए और पूरे हौसले के साथ अदालत पहुंचे.

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 21 Oct 2026 11:49 AM (IST)
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