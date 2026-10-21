जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया. मंगलवार को मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान जयशंकर ने ताज होटल के सुरक्षा प्रमुख रहे सुनील कुडियाडी से रूबियो की मुलाकात कराई. सुनील ने खुद 2008 के उस हमले को देखा था और अमेरिकी विदेश मंत्री को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने करीब 60 घंटे तक ताज होटल को अपने कब्जे में रखा था.

रूबियो को चश्मदीद ने बताया, कैसे ताज होटल में घुसे थे आतंकी

2008 के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद जयशंकर ने सुनील कुडियाडी को रूबियो से मिलवाया. सुनील हमले के समय ताज होटल में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. जयशंकर ने रूबियो से उनका परिचय कराते हुए बताया कि वह उस समय होटल की सुरक्षा के प्रभारी थे और उन्होंने हमले के दौरान लोगों को सतर्क करने में अहम भूमिका निभाई थी. रूबियो ने सुनील से पूछा कि आतंकी होटल में कैसे दाखिल हुए थे. सुनील ने बताया कि आतंकी रात के समय होटल में घुसे थे और रसोई के रास्ते छठी मंजिल तक पहुंच गए थे. जयशंकर ने बताया कि होटल की रसोई में भी कई लोगों की जान गई थी.

सुनील के मुताबिक, आतंकियों का हमला करीब 60 घंटे तक चला. इस दौरान ताज होटल के 31 कर्मचारियों और प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों की मौत हो गई. जयशंकर ने बताया कि आतंकियों ने लोगों को अंदर ही फंसा दिया था और उन्हें बाहर निकालने के लिए लंबा अभियान चलाना पड़ा.

दो रात और तीन दिन तक होटल में फंसे रहे मेहमान

26 नवंबर 2008 को रात करीब नौ बजे जब आतंकी ताज होटल पहुंचे, तब वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. इनमें विदेशी मेहमान भी शामिल थे. चार हथियारबंद आतंकियों ने होटल के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी की और लोगों को निशाना बनाया. अगले दो रात और तीन दिन तक सैकड़ों मेहमान और कर्मचारी होटल के अंदर फंसे रहे. आतंकी होटल के गलियारों में घूमते हुए लोगों पर हमला कर रहे थे. इस मुश्किल समय में ताज होटल के कर्मचारी मेहमानों को बचाने के लिए वहीं डटे रहे. उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की. सुनील कुडियाडी भी उन कर्मचारियों में शामिल थे, जिन्होंने संकट के समय अपनी जिम्मेदारी निभाई.

कौन हैं सुनील कुडियाडी, जिन्होंने बचाव अभियान में की थी मदद?

सुनील कुडियाडी ताज होटल में सुरक्षा प्रमुख थे. 26/11 हमले के दौरान उन्होंने बिना हथियार के लोगों को बचाने और सुरक्षा बलों की मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें होटल की बनावट और उसके रास्तों की अच्छी जानकारी थी. इसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पुलिस और कमांडो को होटल के अंदर रास्ता समझाने में मदद की. इसमें मरीन कमांडो यानी मार्कोस भी शामिल थे.

सुनील पूरे 60 घंटे तक चले हमले के दौरान होटल के अंदर रहे. गोलीबारी और धमाकों के बीच उन्होंने बचाव अभियान में मदद की. होटल के हर हिस्से की जानकारी होने के कारण सुरक्षा बलों को लोगों तक पहुंचने और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिली. इससे और लोगों की जान बचाने में भी सहायता मिली.

हमले की जांच करने वाली समिति के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राम प्रधान ने भी सुनील की भूमिका को खास बताया था. उन्होंने उन्हें ऐसा नायक बताया, जिसके योगदान को उतनी पहचान नहीं मिली. राम प्रधान के मुताबिक, होटल के जटिल रास्तों की जानकारी देने में सुनील की मदद नहीं मिलती, तो सुरक्षा बलों के अभियान में काफी मुश्किलें आ सकती थीं.

भारत-अमेरिका के रिश्तों के बीच पाकिस्तान का मुद्दा क्यों अहम?

जयशंकर का सुनील कुडियाडी से रूबियो की मुलाकात कराना एक अहम कूटनीतिक कदम माना जा रहा है. इसके जरिए भारत ने अमेरिका को याद दिलाया कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की कीमत कितनी बड़ी होती है. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पाकिस्तान के साथ व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. भारत को अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क पर आपत्ति रही है.

जयशंकर ने अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, "हम अपने साझेदारों से उम्मीद करते हैं कि वे आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाएं." उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा करने के अधिकार को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है.

रूबियो ने कहा- पाकिस्तान से रिश्ते रखने से आतंकवाद रोकने में मिलेगी मदद

न्यूज18 को दिए एक इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बढ़ते संपर्क का बचाव किया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाए रखने से अमेरिका को इस्लामाबाद की उन गतिविधियों को हतोत्साहित करने का मौका मिलता है, जिन्हें लेकर भारत चिंतित है. रूबियो ने कहा, "पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जिसके साथ हमें रिश्ते रखने होंगे. उसके पास परमाणु हथियार हैं. भौगोलिक स्थिति के लिहाज से भी हमें उसके साथ बातचीत करने की जरूरत है."

रूबियो ने बताया आतंकवाद को लेकर अमेरिका का रुख

अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका की विदेश नीति के तहत उसे उन देशों के साथ भी संबंध बनाए रखने पड़ते हैं, जिनसे उसके मतभेद हैं. उनके मुताबिक, पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहने से अमेरिका को वहां ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए समझाने का मौका मिलता है, जिनसे भारत को चिंता होती है. रूबियो ने आतंकवाद को लेकर अमेरिका का रुख भी साफ किया. उन्होंने कहा, "हम दुनिया में कहीं भी होने वाले आतंकवाद के खिलाफ हैं. हम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या देश के खिलाफ हैं."

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