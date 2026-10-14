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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोOff-Roading के लिए चाहिए दमदार मशीन? इन 5 ATVs पर डालें नजर

Off-Roading के लिए चाहिए दमदार मशीन? इन 5 ATVs पर डालें नजर

भारत में Polaris, CFMOTO, Powerland, AODES और OffRoadIndia जैसे ब्रांड्स की पांच ATVs के इंजन, फीचर्स, कीमत और ऑफ-रोडिंग क्षमताओं की जानकारी यहां पढ़ें

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 14 Oct 2026 07:03 PM (IST)
भारत में Polaris, CFMOTO, Powerland, AODES और OffRoadIndia जैसे ब्रांड्स की पांच ATVs के इंजन, फीचर्स, कीमत और ऑफ-रोडिंग क्षमताओं की जानकारी यहां पढ़ें

अगर आपको पहाड़ों, कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग का शौक है, तो ATV यानी All-Terrain Vehicle आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है. चार पहियों वाली ये मशीनें मुश्किल रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन और कंट्रोल के लिए बनाई जाती हैं. भारत में Polaris के अलावा CFMOTO, Powerland और OffRoadIndia जैसे ब्रांड्स के ATV मॉडल भी खरीदारी के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, AODES जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के मॉडल भी भारतीय खरीदारों के लिए डीलर के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं. इनकी कीमत, इंजन क्षमता और इस्तेमाल के हिसाब से विकल्प अलग-अलग हैं. हालांकि, खरीदने से पहले मौजूदा स्टॉक, सर्विस सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. आइए, ऐसी पांच ATVs पर नजर डालते हैं

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CFMOTO का यह मॉडल उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो ऑफ-रोडिंग के साथ टूरिंग और यूटिलिटी का विकल्प भी चाहते हैं. भारत में OffRoadIndia की वेबसाइट पर CFORCE 625 Touring लिस्टेड है. इसमें 580cc का इंजन 45hp की पावर और 51Nm का टॉर्क देता है. इसमें 2WD और 4WD ड्राइव सिस्टम, CVT ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹8.90 लाख लिस्टेड है. खरीदने से पहले डीलर से मौजूदा कीमत और उपलब्धता की पुष्टि कर लें.
CFMOTO का यह मॉडल उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो ऑफ-रोडिंग के साथ टूरिंग और यूटिलिटी का विकल्प भी चाहते हैं. भारत में OffRoadIndia की वेबसाइट पर CFORCE 625 Touring लिस्टेड है. इसमें 580cc का इंजन 45hp की पावर और 51Nm का टॉर्क देता है. इसमें 2WD और 4WD ड्राइव सिस्टम, CVT ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹8.90 लाख लिस्टेड है. खरीदने से पहले डीलर से मौजूदा कीमत और उपलब्धता की पुष्टि कर लें.
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कम बजट में ATV तलाश रहे लोगों के लिए Alphatech Tarzan 300 एक विकल्प है. यह मॉडल OffRoadIndia की वेबसाइट पर लिस्टेड है. इसमें 300cc का फोर-स्ट्रोक इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और आगे व पीछे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ऑयल-शॉक सस्पेंशन और रिवर्स गियर की सुविधा भी मिलती है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹2.10 लाख लिस्टेड है. यह मॉडल मनोरंजक ऑफ-रोडिंग और कुछ यूटिलिटी जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. खरीदने से पहले इसकी वास्तविक क्षमता, वारंटी और सर्विस सपोर्ट की जानकारी जरूर लें
कम बजट में ATV तलाश रहे लोगों के लिए Alphatech Tarzan 300 एक विकल्प है. यह मॉडल OffRoadIndia की वेबसाइट पर लिस्टेड है. इसमें 300cc का फोर-स्ट्रोक इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और आगे व पीछे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ऑयल-शॉक सस्पेंशन और रिवर्स गियर की सुविधा भी मिलती है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹2.10 लाख लिस्टेड है. यह मॉडल मनोरंजक ऑफ-रोडिंग और कुछ यूटिलिटी जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. खरीदने से पहले इसकी वास्तविक क्षमता, वारंटी और सर्विस सपोर्ट की जानकारी जरूर लें
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यह ATV उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो मुश्किल रास्तों पर दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 952cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन 89hp की पावर देता है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 14.5 इंच है और चौड़ाई 55 इंच है. इसमें Walker Evans रेसिंग शॉक्स, 27-इंच टायर और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी के अनुसार, इसकी टोइंग क्षमता करीब 794 किलोग्राम है. यह मॉडल स्पोर्ट्स और चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ट्रैक पर राइडिंग के लिए बनाया गया है
यह ATV उन लोगों के लिए एक विकल्प है, जो मुश्किल रास्तों पर दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं. इसमें 952cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन 89hp की पावर देता है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 14.5 इंच है और चौड़ाई 55 इंच है. इसमें Walker Evans रेसिंग शॉक्स, 27-इंच टायर और इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी के अनुसार, इसकी टोइंग क्षमता करीब 794 किलोग्राम है. यह मॉडल स्पोर्ट्स और चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ट्रैक पर राइडिंग के लिए बनाया गया है
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अगर आप इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो Powerland Tachyon पर नजर डाल सकते हैं. यह भारतीय कंपनी Powerland का इलेक्ट्रिक ATV है, जिसमें चारों पहियों के लिए ड्राइव सिस्टम दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इसमें 14.7kWh की बैटरी, 51hp की पीक पावर और 120Nm का टॉर्क मिलता है. इसकी बताई गई रेंज 80 से 100 किलोमीटर है और बैटरी चार्ज होने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी शुरुआती कीमत ₹9.99 लाख बताई गई है, जो टैक्स से अलग है
अगर आप इलेक्ट्रिक ऑफ-रोडिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो Powerland Tachyon पर नजर डाल सकते हैं. यह भारतीय कंपनी Powerland का इलेक्ट्रिक ATV है, जिसमें चारों पहियों के लिए ड्राइव सिस्टम दिया गया है. कंपनी के मुताबिक, इसमें 14.7kWh की बैटरी, 51hp की पीक पावर और 120Nm का टॉर्क मिलता है. इसकी बताई गई रेंज 80 से 100 किलोमीटर है और बैटरी चार्ज होने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी शुरुआती कीमत ₹9.99 लाख बताई गई है, जो टैक्स से अलग है
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AODES का PathCross सीरीज वाला ATV उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जिन्हें कठिन रास्तों पर ज्यादा क्षमता वाली मशीन चाहिए. इस सीरीज में 800cc और 1000cc सहित अलग-अलग इंजन विकल्प मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसके फीचर्स में बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक शामिल हैं. कुछ वेरिएंट कीचड़ वाले रास्तों के लिए भी तैयार किए गए हैं. हालांकि, भारत में इसकी आधिकारिक उपलब्धता, कीमत और सर्विस नेटवर्क की पुष्टि अधिकृत विक्रेता से करना जरूरी है
AODES का PathCross सीरीज वाला ATV उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जिन्हें कठिन रास्तों पर ज्यादा क्षमता वाली मशीन चाहिए. इस सीरीज में 800cc और 1000cc सहित अलग-अलग इंजन विकल्प मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक, इसके फीचर्स में बेहतर ग्राउंड क्लीयरेंस, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल और चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक शामिल हैं. कुछ वेरिएंट कीचड़ वाले रास्तों के लिए भी तैयार किए गए हैं. हालांकि, भारत में इसकी आधिकारिक उपलब्धता, कीमत और सर्विस नेटवर्क की पुष्टि अधिकृत विक्रेता से करना जरूरी है
Published at : 14 Oct 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Auto News Off Roading ATVs Polaris CFMOTO AODES Powerland

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