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Off-Roading के लिए चाहिए दमदार मशीन? इन 5 ATVs पर डालें नजर
भारत में Polaris, CFMOTO, Powerland, AODES और OffRoadIndia जैसे ब्रांड्स की पांच ATVs के इंजन, फीचर्स, कीमत और ऑफ-रोडिंग क्षमताओं की जानकारी यहां पढ़ें
अगर आपको पहाड़ों, कीचड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर राइडिंग का शौक है, तो ATV यानी All-Terrain Vehicle आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है. चार पहियों वाली ये मशीनें मुश्किल रास्तों पर बेहतर ट्रैक्शन और कंट्रोल के लिए बनाई जाती हैं. भारत में Polaris के अलावा CFMOTO, Powerland और OffRoadIndia जैसे ब्रांड्स के ATV मॉडल भी खरीदारी के लिए उपलब्ध हैं. वहीं, AODES जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के मॉडल भी भारतीय खरीदारों के लिए डीलर के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं. इनकी कीमत, इंजन क्षमता और इस्तेमाल के हिसाब से विकल्प अलग-अलग हैं. हालांकि, खरीदने से पहले मौजूदा स्टॉक, सर्विस सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों की जानकारी लेना जरूरी है. आइए, ऐसी पांच ATVs पर नजर डालते हैं
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Published at : 14 Oct 2026 07:03 PM (IST)
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