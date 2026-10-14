Off-Roading के लिए चाहिए दमदार मशीन? इन 5 ATVs पर डालें नजर

कम बजट में ATV तलाश रहे लोगों के लिए Alphatech Tarzan 300 एक विकल्प है. यह मॉडल OffRoadIndia की वेबसाइट पर लिस्टेड है. इसमें 300cc का फोर-स्ट्रोक इंजन, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और आगे व पीछे हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ऑयल-शॉक सस्पेंशन और रिवर्स गियर की सुविधा भी मिलती है. कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत ₹2.10 लाख लिस्टेड है. यह मॉडल मनोरंजक ऑफ-रोडिंग और कुछ यूटिलिटी जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. खरीदने से पहले इसकी वास्तविक क्षमता, वारंटी और सर्विस सपोर्ट की जानकारी जरूर लें