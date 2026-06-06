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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोगांव के लोगों के हिसाब से बेस्ट हैं ये 6 कारें, कहीं भी घुसाओ कहीं भी घुमाओ, कभी नहीं देंगी धोखा

गांव के लोगों के हिसाब से बेस्ट हैं ये 6 कारें, कहीं भी घुसाओ कहीं भी घुमाओ, कभी नहीं देंगी धोखा

खासकर गांव वाले लोग कार खरीदते समय काफी सोच समझकर कार लेते हैं. क्योंकि गांव की खराब सड़कों, कीचड़, खेतों के रास्ते और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सही कार का होना जरूरी है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 06 Jun 2026 09:30 AM (IST)
खासकर गांव वाले लोग कार खरीदते समय काफी सोच समझकर कार लेते हैं. क्योंकि गांव की खराब सड़कों, कीचड़, खेतों के रास्ते और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सही कार का होना जरूरी है.

Best Cars For Villages: आज के समय में कार हर घर की जरूरत बन गई है. शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग कार सभी के लिए जरूरी साधन बन चुका है. वहीं गांव और शहर वाले लोग हमेशा करर खरीदते समय अपनी जरूरत को देखते हैं.

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खासकर गांव वाले लोग कार खरीदते समय काफी सोच समझकर कार लेते हैं. क्योंकि गांव की खराब सड़कों, कीचड़, खेतों के रास्ते और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सही कार का होना जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गांव वालों के हिसाब से कौन सी 6 कारें बेस्ट है.
खासकर गांव वाले लोग कार खरीदते समय काफी सोच समझकर कार लेते हैं. क्योंकि गांव की खराब सड़कों, कीचड़, खेतों के रास्ते और लंबी दूरी की यात्रा के लिए सही कार का होना जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गांव वालों के हिसाब से कौन सी 6 कारें बेस्ट है.
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अगर गांव की सबसे पॉपुलर कार का नाम लिया जाए तो महिंद्रा बोलेरो सबसे आगे नजर आती है. मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब रास्तों पर शानदार प्रदर्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है.  डेढ़ लीटर इंजन के साथ आने वाली यह एसयूवी खेतों, पहाड़ी इलाकों और कच्ची सड़कों पर भी आसानी से चलती है. इसकी लोडिंग क्षमता और कम रखरखाव खर्च भी इसे गांव के लोगों की पहली पसंद बनता है.
अगर गांव की सबसे पॉपुलर कार का नाम लिया जाए तो महिंद्रा बोलेरो सबसे आगे नजर आती है. मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब रास्तों पर शानदार प्रदर्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है.  डेढ़ लीटर इंजन के साथ आने वाली यह एसयूवी खेतों, पहाड़ी इलाकों और कच्ची सड़कों पर भी आसानी से चलती है. इसकी लोडिंग क्षमता और कम रखरखाव खर्च भी इसे गांव के लोगों की पहली पसंद बनता है.
Published at : 06 Jun 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Best Cars For Villages Rural Area Cars Car For Village Road

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