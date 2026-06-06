गांव के लोगों के हिसाब से बेस्ट हैं ये 6 कारें, कहीं भी घुसाओ कहीं भी घुमाओ, कभी नहीं देंगी धोखा

अगर गांव की सबसे पॉपुलर कार का नाम लिया जाए तो महिंद्रा बोलेरो सबसे आगे नजर आती है. मजबूत बॉडी, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और खराब रास्तों पर शानदार प्रदर्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है. डेढ़ लीटर इंजन के साथ आने वाली यह एसयूवी खेतों, पहाड़ी इलाकों और कच्ची सड़कों पर भी आसानी से चलती है. इसकी लोडिंग क्षमता और कम रखरखाव खर्च भी इसे गांव के लोगों की पहली पसंद बनता है.