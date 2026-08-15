SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत

Sedan Sales July 2026: हमारे देश में युवा के साथ बड़े उम्र के लोगों को भी इन दिनों SUV गाड़ियां ही पसंद आ रही हैं. जिसके चलते सड़कों पर इन कारों की भीड़ बढ़ती जा रही है. ऐसा इस लिए है क्योंकि, ऊंची और बड़ा स्पेस लोगों को इस तरफ शिफ्ट कर रहा है. लेकिन जुलाई 2026 में कुछ नया देखने को मिला है. ताजा बिक्री आंकड़ों ने अब एक नया मोड़ ला दिया है. आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि सेडान सेगमेंट एक बार फिर ट्रैक पर लौटने की कोशिश में है. क्योंकि, जुलाई महीने में कुल 37,728 सेडान गाड़ियों की बिक्री दर्ज की गई है.

अगर पिछले साल जुलाई 2025 की तुलना करें जब 33,106 गाड़ियां बिकी थीं तो इस बार करीब 14% की अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं जून 2026 के मुकाबले भी बिक्री में लगभग 21% का उछाल आया है. बता दें कि, इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि, लोग SUV छोड़कर वापस सेडान खरीदने लगे हैं. तो चलिए समझते हैं कि भारतीय कार बाजार में सेडान की यह वापसी आखिर कितनी हकीकत है और कितनी सिर्फ आंकड़ों का खेल.

कॉम्पैक्ट सेडान का रहा है जलवा

आपको बता दें कि, सेडान सेगमेंट के ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ मारुती सुजुकी डिजायर का रहा है. डिजायर ने अकेले दम पर इस पूरे बाजार को संभाला है. जुलाई 2026 में डिजायर की रिकॉर्ड 23,791 यूनिट बिकीं जो अकेले ही पूरे सेडान मार्केट का 63% से ज्यादा हिस्सा है. इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है.

वहीं, डिजायर के बाद हुंडई ऑरा 5,817 यूनिट के साथ दूसरे नंबर पर रही.

जबकि होंडा अमेज ने सबसे जबरदस्त ग्रोथ दिखाते हुए 3,436 यूनिट बेचीं हैं जो पिछले साल के मुकाबले 71% ज्यादा है. टाटा टिगोर भले ही 758 यूनिट पर रही लेकिन जून के मुकाबले इसने भी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है. इन गाड़ियों की बिक्री को मिला दें तो कुल सेडान बिक्री का लगभग 88% हिस्सा इन्हीं के हिस्से में जाता है. यानी आम परिवार और कम बजट वाले खरीदार अब भी इन्हीं गाड़ियों पर भरोसा जता रहे हैं.





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एसयूवी से मुकाबला आसान नहीं

जानकारी दें दे कि, जहां कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट चमक रहा है वहीं मिड-साइज सेडान कैटेगरी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है. बता दें कि, 10 से 20 लाख रुपये के बजट में खरीदार अब भी SUV को ही पहली पसंद मान रहे हैं. इस कैटेगरी में फॉक्सवैगन वर्टस जुलाई में 1,420 यूनिट बेचकर सबसे आगे तो रही पर पिछले साल जुलाई की तुलना में इसकी बिक्री में 21% की गिरावट भी देखने को मिली है.

वहीं, स्कोडा स्लेविया का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा जिसकी 993 यूनिट बिकीं और इसकी बिक्री में भी 15% की कमी दर्ज हुई. होंडा सिटी जो कभी इस सेगमेंट की रानी मानी जाती थी जुलाई में सिर्फ 571 यूनिट ही बेच पाई. इस सेगमेंट में सिर्फ हुंडई वर्ना ने थोड़ी राहत दी जिसकी जून के मुकाबले बिक्री में 33% का सुधार हुआ और 737 यूनिट बिकीं. इससे यह साफ हो गया है कि मिड-साइज कारों को SUV के सामने टिकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही हैं.

क्या SUV को टक्कर दे पाएगी सेडान?

बता दें कि, जुलाई के आंकड़े यह साबित करते हैं कि भारतीय कार बाजार में सेडान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है बल्कि इसका रूप बदल चुका है. आज का भारतीय ग्राहक व्यावहारिक सोच रखता है. जो लोग कम बजट में बेहतरीन माइलेज, आसान मेंटेनेंस और बूट स्पेस चाहते हैं उनके लिए डिजायर, ऑरा और अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान पहली पसंद बनी हुई हैं.





लेकिन बात जब SUV से सीधी टक्कर की आती है तो मिड-साइज सेडान अभी भी पीछे छूट रही है. जब तक कार कंपनियां मिड-साइज सेडान गाड़ियों में SUV जैसा ग्राउंड क्लीयरेंस और नयापन नहीं लातीं तब तक इस सेगमेंट में बड़ा बदलाव आना मुश्किल है. फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कॉम्पैक्ट सेडान के दम पर बाजार में सेडान की सांसें मजबूती से चल रही हैं.

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