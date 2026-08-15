IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास

स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास

Josh Hazlewood 300 Wickets: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी के साथ अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 15 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी के साथ अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. हेजलवुड ने पहली पारी में 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के साथ टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट का आंकड़ा भी पार कर लिया है. बांग्लादेश की पारी के दौरान हेजलवुड लगातार दबाव बनाए हुए थे. मेहदी हसन मिराज को आउट करने के बाद उन्होंने इबादत हुसैन का विकेट हासिल किया और इसी के साथ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 300 हो गई.

इसके बाद भी उनका कहर जारी रहा और उन्होंने पारी में कुल 6 विकेट अपने नाम किए. 34 साल के हेजलवुड ने यह मुकाम शानदार गेंदबाजी औसत के साथ हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 300 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की खास सूची में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है.

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का अनोखा क्लब

हेजलवुड की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टेस्ट टीम में अब चार गेंदबाज ऐसे हैं, जिनके नाम 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट दर्ज हैं. हेजलवुड के अलावा पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन भी इस क्लब का हिस्सा हैं. टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के मौजूदा गेंदबाजी दल में इतने अनुभवी 300 विकेट वाले गेंदबाजों का एक साथ होना बेहद खास माना जाता है. हेजलवुड ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली है.

6 विकेट लेकर बांग्लादेश पर बरपाया कहर

हेजलवुड ने सिर्फ 300 विकेट का आंकड़ा ही नहीं छुआ, बल्कि बांग्लादेश की पहली पारी में बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती भी पेश की. उन्होंने लगातार विकेट निकालकर मेहमान टीम पर दबाव बनाया और 6 विकेट लिए. हालांकि, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बाकी गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की. तंजीद हसन ने शानदार शतक लगाया, जबकि कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मेहदी हसन ने भी अहम योगदान देते हुए फिफ्टी लगाई. इसके चलते बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर के सपोर्ट में उतरा भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने वाला कोच

हेजलवुड के करियर का यादगार पड़ाव

टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन, उछाल और लगातार दबाव बनाने की क्षमता के दम पर ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया है.

बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट और 300 टेस्ट विकेट का डबल उनके करियर के यादगार प्रदर्शनों में शामिल हो गया है. मिशेल स्टार्क के बाद अब हेजलवुड भी ऑस्ट्रेलिया के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट का आंकड़ा पार किया है.

यह भी पढ़ें- श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Josh Hazlewood MITCHELL STARC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास
क्रिकेट
LIVE: दूसरे सेशन का खेल शुरू, राहुल और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद
LIVE: दूसरे सेशन का खेल शुरू, राहुल और पडिक्कल क्रीज पर मौजूद
क्रिकेट
ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा
ऐतिहासिक जीत के करीब बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया पर पारी की हार का खतरा
क्रिकेट
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
Advertisement

वीडियोज

Awarapan 2 के Poster पर Plagiarism का आरोप, Emraan Hashmi की फिल्म की Homeland से तुलना
Elvish Yadav का Bollywood में बड़ा कदम, 2 फिल्मों में आएंगे नजर; Malamaal Weekly 2 की भी चर्चा
51 साल, 51 कहानियां | Sholay | ABP News
Sansani | Crime News: रफ्तार की रानी...मौत का 'मिस्ट्री मैन'!
Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
सीएम विजय ने फहराया तिरंगा, पहली पंक्ति में दिखीं तृषा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...
क्रिकेट
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
श्रीलंकाई गेंदबाज ने जानबूझकर मारी यशस्वी जायसवाल को टक्कर? रन आउट पर हुआ विवाद
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का भौकाल, पहले ही दिन बनाए 8 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
खरगे ने फहराया तिरंगा, राहुल गांधी बोले- 'हर हाल में लोकतंत्र...'
इंडिया
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी
ट्रेंडिंग
Little Girl Viral Video: आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
आर्मी यूनिफॉर्म में आतंकी मारने की जिद, बच्ची का वीडियो वायरल
ऑटो
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
SUV से मुकाबले में सेडान की वापसी? आंकड़े दे रहे बड़ा संकेत
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
ABP NEWS
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
प्रधान मंत्री ने लाल किले पर तिरंगा फहराया; 'जय हिंद' के नारे गूंज उठे।
ABP NEWS
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
आज़ादी के दिन के समारोह में पहली बार 'वंदे मातरम' गूंजा।
Embed widget