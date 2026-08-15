स्टार्क के बाद हेजलवुड का ऐतिहासिक कारनामा, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार गेंदबाजी के साथ अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. हेजलवुड ने पहली पारी में 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने के साथ टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट का आंकड़ा भी पार कर लिया है. बांग्लादेश की पारी के दौरान हेजलवुड लगातार दबाव बनाए हुए थे. मेहदी हसन मिराज को आउट करने के बाद उन्होंने इबादत हुसैन का विकेट हासिल किया और इसी के साथ उनके टेस्ट विकेटों की संख्या 300 हो गई.

इसके बाद भी उनका कहर जारी रहा और उन्होंने पारी में कुल 6 विकेट अपने नाम किए. 34 साल के हेजलवुड ने यह मुकाम शानदार गेंदबाजी औसत के साथ हासिल किया है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 300 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की खास सूची में अब उनका नाम भी शामिल हो गया है.

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का अनोखा क्लब

हेजलवुड की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टेस्ट टीम में अब चार गेंदबाज ऐसे हैं, जिनके नाम 300 से ज्यादा टेस्ट विकेट दर्ज हैं. हेजलवुड के अलावा पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नाथन लायन भी इस क्लब का हिस्सा हैं. टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम के मौजूदा गेंदबाजी दल में इतने अनुभवी 300 विकेट वाले गेंदबाजों का एक साथ होना बेहद खास माना जाता है. हेजलवुड ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज गेंदबाजों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली है.

6 विकेट लेकर बांग्लादेश पर बरपाया कहर

हेजलवुड ने सिर्फ 300 विकेट का आंकड़ा ही नहीं छुआ, बल्कि बांग्लादेश की पहली पारी में बल्लेबाजों के सामने बड़ी चुनौती भी पेश की. उन्होंने लगातार विकेट निकालकर मेहमान टीम पर दबाव बनाया और 6 विकेट लिए. हालांकि, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने बाकी गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की. तंजीद हसन ने शानदार शतक लगाया, जबकि कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मेहदी हसन ने भी अहम योगदान देते हुए फिफ्टी लगाई. इसके चलते बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

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हेजलवुड के करियर का यादगार पड़ाव

टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल करना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है. हेजलवुड ने अपनी सटीक लाइन, उछाल और लगातार दबाव बनाने की क्षमता के दम पर ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया है.

बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट और 300 टेस्ट विकेट का डबल उनके करियर के यादगार प्रदर्शनों में शामिल हो गया है. मिशेल स्टार्क के बाद अब हेजलवुड भी ऑस्ट्रेलिया के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट का आंकड़ा पार किया है.

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