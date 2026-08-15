'जन नायकन' ने हिंदी में मचाई तबाही, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म, जानें प्रॉफिट

Jana Nayagan Closing Box office Collection: थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज होते ही थिएटर में छा गई. सोशल मीडिया पर इसकी लोगों ने जमकर तारीफ की थी. वहीं, फिल्म की रिलीज को भी 23 दिनों का वक्त हो गया है. इसने ना केवल तमिल और तेलुगु में जबरदस्त कमाई की बल्कि फिल्म ने हिंदी बेल्ट में भी अच्छा खासा बिजनेस किया. इसी के साथ ही फिल्म का हिंदी बेल्ट का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आ गया है. चलिए बताते हैं फिल्म ने कितना प्रॉफिट कमाया.

'बंटावारा 1947' और 'आवारापन 2' की रिलीज के साथ ही 'जन नायकन' का हिंदी बेल्ट में रैपअप हो गया है. फिल्म को हिंदी में अपार सफलता हासिल हुई. जबकि इसका हिंदी में जीरो प्रमोशन किया गया था. नॉर्थ में पूरी फिल्म थलापति विजय के फेस वेल्यू पर डिपेंडेंट थी. इसने उम्मीद से परे रिजल्ट दिया जबकि हर हफ्ते कोई ना कोई हिंदी फिल्म रिलीज हो रही थी. इसके बावजूद भी इसने ठीकठाक कलेक्शन कर लिया. कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने हिंदी में पहले दिन 1.75 करोड़ कमाए थे और हिंदी में इसका नेट कलेक्शन 17.1 करोड़ रहा.





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'जन नायकन' बनी विजय की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म (हिंदी)

'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इसी के साथ ही ये विजय के करियर की हिंदी की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. इसमें नंबर 1 पर 'लियो' है. देखिए लिस्ट...

1. लियो- 27.17 करोड़

2. जन नायकन- 17.1 करोड़

3. द गॉट ऑफ ऑल टाइम- 16.6 करोड़

4. वरिसु- 7.92 करोड़

हिंदी में चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी तमिल फिल्म

'जन नायकन' तमिल की हिंदी में चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. 17.1 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ ही इसने हिंदी में एक रिकॉर्ड बना दिया है. इससे आगे 'पोन्नियन सेल्वन' पार्ट 1 है, जिसने 22.91 करोड़ का कलेक्शन हिंदी में किया है. देखिए तमिल की टॉप 10 हिंदी में हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में...

1. 2.0- 188 करोड़

2. लियो- 27.17 करोड़

3. पोन्नियन सेल्वन 1- 22.91 करोड़

4. जन नायकन- 17.1 करोड़

5. द गॉट ऑफ ऑल टाइम- 16.6 करोड़

6. पोन्नियन सेल्वन 2- 16.24 करोड़

7. कंगुवा- 14.86 करोड़

8. काला- 10.38 करोड़

9. विक्रम- 10.25 करोड़

10. वरिसु- 7.92 करोड़

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'जन नायकन' ने हिंदी में कितना कमाया प्रॉफिट?

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने हिंदी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लिया है. फिल्म की वेल्यू 9 करोड़ बताई जा रही है और इसकी कमाई 17.1 करोड़ नेट कलेक्शन रहा. इस लिहाज से फिल्म को हिंदी में 8.1 करोड़ का फायदा हुआ और अब इसने 90% का प्रॉफिट कमा लिया है.

बहरहाल, अगर 'जन नायकन' टोटल कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 319.88 करोड़, इंडिया नेट 195.29 करोड़ और ओवरसीज में 93.20 करोड़ का कलेक्शन किया है. इस फिल्म में विजय के साथ ही एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी लीड रोल में हैं. इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ के दमदार कहानी देखने के लिए मिलती है.