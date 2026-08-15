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हिंदी न्यूज़ऑटोबस साल में एक बार सर्विस, 200 KM रेंज के साथ आ रहा ये स्कूटर

बस साल में एक बार सर्विस, 200 KM रेंज के साथ आ रहा ये स्कूटर

Ather Konarc: स्कूटर को कुल 6 वेरिएंट में पेश किया जा सकता है. इनमें चार वेरिएंट SR1, SR2, SR3 और SR4 होंगे, जबकि दो ज्यादा फीचर वाले वेरिएंट QR2 और QR3 हो सकते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 15 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों के लिए Ather Energy जल्द ही एक ऐसा मॉडल लाने जा रही है, जो कंपनी के मौजूदा स्कूटर के मुकाबले ज्यादा किफायती होगा. कंपनी का नया Ather Konarc 29 अगस्त 2026 को Ather के Annual Community Day पर लॉन्च होने वाला है.

खास बात यह है कि इसे कंपनी की 450 सीरीज और फैमिली स्कूटर Rizta से कम कीमत वाले मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा. लॉन्च से पहले इसकी बैटरी, रेंज, चार्जिंग और सर्विस से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां सामने आई हैं. 

कितने वेरिएंट में आएगा स्कूटर?

  • Ather Konarc को कंपनी के मास-मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. अभी Ather की 450 सीरीज मुख्य रूप से स्पोर्टी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए जानी जाती है, जबकि Rizta को फैमिली यूजर्स के लिए पेश किया गया है. Konarc के जरिए कंपनी ज्यादा बजट वाले ग्राहकों तक पहुंच बनाने की कोशिश करेगी. इसे कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जो Ather का नया प्लेटफॉर्म है.
  • लीक डिटेल्स के मुताबिक, Ather Konarc को कुल 6 वेरिएंट में पेश किया जा सकता है. इनमें चार वेरिएंट SR1, SR2, SR3 और SR4 होंगे, जबकि दो ज्यादा फीचर वाले वेरिएंट QR2 और QR3 हो सकते हैं.अलग-अलग वेरिएंट रखने का फायदा यह होगा कि कंपनी अलग बजट और रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को एक ही मॉडल के जरिए टारगेट कर सकेगी.इससे Konarc का मुकाबला TVS iQube, Bajaj Chetak और Hero Vida VX2 जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से हो सकता है.

बस साल में एक बार सर्विस, 200 KM रेंज के साथ आ रहा ये स्कूटर

200KM तक की रेंज का दावा

  • Ather Konarc की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित रेंज होगी. इसमें कंपनी की नई Bedrock बैटरी पेश किए जाने की बात सामने आई है.अलग-अलग वेरिएंट में अलग बैटरी या रेंज ऑप्शन मिल सकते हैं. लीक जानकारी के अनुसार Konarc को 100KM, 125KM, 160KM और 200KM तक की क्लेम्ड रेंज वाले ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. यानी जो ग्राहक रोजाना शहर में कम दूरी तय करते हैं, उनके लिए कम रेंज वाला वेरिएंट पर्याप्त हो सकता है, जबकि ज्यादा सफर करने वाले ग्राहक लंबी रेंज वाला मॉडल चुन सकेंगे.
  • यहां यह समझना जरूरी है कि 200KM रेंज क्लेम्ड रेंज है. रियल कंडीशन में राइडिंग स्टाइल, स्पीड, ट्रैफिक, सड़क की स्थिति, वजन और मौसम जैसे कई कारकों के चलते रियल रेंज इससे कम हो सकती है.फिलहाल बैटरी की कैपेसिटी भी सामने नहीं आई है. Ather के मुताबिक नया EL प्लेटफॉर्म 2kWh से 5kWh तक की बैटरी को सपोर्ट कर सकता है.

चार्जिंग भी होगी आसान

  • Konarc में चार्जिंग को आसान बनाने के लिए 450W का बिल्ट-इन चार्जर दिए जाने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि स्कूटर को घरेलू सॉकेट से चार्ज किया जा सकेगा और अलग से एक्सटर्नल चार्जर रखने की जरूरत कम होगी. इसके अलावा एक 450W चार्जर का ऑप्शन भी मिल सकता है. दोनों चार्जर को एक साथ इस्तेमाल करने पर कुल चार्जिंग कैपेसिटी 900W तक पहुंच सकती है.

बस साल में एक बार सर्विस, 200 KM रेंज के साथ आ रहा ये स्कूटर

  • लीक जानकारी के मुताबिक, स्कूटर को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज करने में करीब 2 घंटे लग सकते हैं. हालांकि, रियल चार्जिंग टाइम बैटरी वेरिएंट, चार्जर और तापमान जैसी कंडीशन पर निर्भर कर सकता है.
  • Ather Konarc में कंपनी मौजूदा स्कूटरों से अलग ट्यून की गई मोटर दे सकती है.रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मोटर को ज्यादा शांत बनाया जाएगा.इसका फोकस तेज एक्सीलरेशन के बजाय रोजमर्रा के शहर के इस्तेमाल के लिए स्मूद और आरामदायक राइडिंग पर हो सकता है.इससे फैमिली और कम्यूटर ग्राहकों के लिए स्कूटर ज्यादा उपयोगी बन सकता है.
  • इसके अलावा इसमें Airwalk फीचर भी मिलने की उम्मीद है. यह फीचर स्कूटर को मैन्युअली आगे-पीछे करने में मदद कर सकता है.भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर को पार्किंग में खिसकाने या तंग जगह से निकालने के दौरान यह फीचर काफी जरूरी हो सकता है।

साल में सिर्फ एक बार सर्विस?

  • Ather Konarc की सर्विस को लेकर भी जानकारी सामने आई है. इस स्कूटर को 10,000 किलोमीटर चलने के बाद या साल में एक बार, जो भी पहले हो, सर्विस की जरूरत हो सकती है.
  • Konarc सिर्फ एक नया स्कूटर नहीं है, बल्कि Ather की मास-मार्केट स्ट्रेटेजी के लिए काफी जरूरी मॉडल हो सकता है. कंपनी अब तक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत पहचान बना चुकी है. Konarc के जरिए वह ऐसे ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो Ather का ब्रांड और टेक्नोलॉजी चाहते हैं, लेकिन 450 सीरीज या Rizta पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते.
  • अगर 200KM तक की क्लेम्ड रेंज, कई वेरिएंट, आसान चार्जिंग और कम कीमत एक साथ मिलती है तो Konarc कंपनी के लिए वॉल्यूम बढ़ाने वाला मॉडल बन सकता है. खासकर TVS iQube, Bajaj Chetak और Vida VX2 जैसे मास-मार्केट इलेक्ट्रिक स्कूटरों के सामने यह Ather का महत्वपूर्ण दावेदार बन सकता है.
  • Ather Konarc को 29 अगस्त 2026 को कंपनी के Annual Community Day पर लॉन्च किया जाना है. फिलहाल इसकी आधिकारिक कीमत सामने नहीं आई है. जानकारी के अनुसार, यह Ather का सबसे किफायती स्कूटर होगा, लेकिन इसकी कीमत, बैटरी कैपेसिटी, रेंज, फीचर्स और सभी वेरिएंट की पूरी जानकारी लॉन्च के समय ही स्पष्ट होगी. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 15 Aug 2026 01:16 PM (IST)
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