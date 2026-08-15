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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी

TVK सरकार को गिराने की किसने की कोशिश? CM विजय के दावे से सनसनी

तमिलनाडु सीएम विजय ने कहा कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही कहा कि TVK सरकार हमेशा उन फैसलों का विरोध करेगी जो राज्य के अधिकारों के खिलाफ हों.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 02:22 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार को प्रशासनिक मामलों में केंद्र सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि उनकी सरकार राज्य के अधिकारों के विरुद्ध नीतियों का हमेशा विरोध करेगी. फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में विजय ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना ही स्वतंत्रता के समान है और उनकी सरकार इसी लक्ष्य पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार के राजस्व का निजी व्यक्तियों के पास जाना रोका गया है और सभी विभागों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. सीएम विजय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को हराया जाएगा और उनके शासन के खिलाफ रची गई साजिशों को भी नाकाम किया जाएगा. 

सभी इंसान समान होते हैं- विजय
विजय ने कहा कि उनकी सरकार सभी इंसान समान होते हैं, इस सिद्धांत पर चलती है और यह पारदर्शी, सच्ची और ईमानदार सरकार है. यह रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और ड्रग कल्चर से मुक्त है और महिलाओं की सुरक्षा व सामाजिक न्याय पर आधारित है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कभी भी कोई समझौता नहीं होना चाहिए. लोगों का कल्याण सबसे जरूरी बात है. इसी आधार पर तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) सरकार काम कर रही है. 

साथ ही उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु के सिद्धांतों की बात आती है, तो TVK सरकार हमेशा उन फैसलों का विरोध करेगी जो राज्य के अधिकारों के खिलाफ हों और उन नीतिगत फैसलों का भी विरोध करेगी जो तमिलनाडु के खिलाफ हों. इस बारे में कोई दो राय नहीं है.

नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी 
तमिलनाडु सीएम ने कहा कि 15 सितंबर को द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई की जयंती के मौके पर सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए सोने की अंगूठी देने की योजना (थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम) 755.83 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएगी. TVK सरकार पिछली AIADMK और DMK सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि अम्मा कैंटीन और स्कूली बच्चों के लिए नाश्ते की योजना को जारी रखे हुए है और उनमें सुधार भी कर रही है. 

शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ाई
विजय ने कहा कि हम भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस (बिल्कुल बर्दाश्त न करने) का रवैया अपनाएं. उन्होंने घोषणा की कि पूर्व सैनिकों की बेटियों (दो बेटियों तक को यह मदद मिल सकती है) की शादी के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CM Vijay TVK Govt
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