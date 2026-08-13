बारिश में कार के अंदर बिछाएं अखबार, फायदे जान चौंक जाएंगे

Newspaper Under Car Mats Monsoon Hack: गर्मियों के बाद जब मानसून का मौसम आता है तो वह अपने साथ खुशनुमा माहौल लेकर आता है. हालांकि, बरसात का मौसम जितना ही सुहाना होता है उतना ही आपकी गाड़ियों के लिए खतरनाक साबित होता है. क्योंकि, बारिश के दिनों में गीले जूतों, छाते और कीचड़ के साथ कार में बैठते ही पानी सीधे कार के फ्लोर मैट्स पर गिरता है. धीरे-धीरे यह पानी मैट्स के नीचे रिसकर कार के फैब्रिक कारपेट तक पहुंच जाता है.

एक बार कारपेट में नमी चली गई तो दो-तीन दिनों के भीतर पूरी कार में से सड़ी हुई सीलन की बदबू आने लगती है. जिसे दूर करना बेहद मुश्किल होता है. इस परेशानी से निपटने के लिए आपको कोई महंगा केमिकल या डीटैलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है. आजकल मार्केट में अनुभवी ड्राइवर्स बारिश के मौसम में एक बहुत ही पुराना, देसी और असरदार हैक अपना रहे हैं. कार के फ्लोर मैट्स के नीचे अखबार बिछाना. यह छोटा सा उपाय आपकी कार को नमी, फंगस और बदबू से पूरी तरह सुरक्षित रखता है. चलिए जानतें हैं कौन सा यह देसी जुगाड़ है.

नमी और पानी को सोखने का आसान तरीका

बता दें कि, अखबार का कागज पानी और नमी को बहुत तेज़ी से सोखने के लिए जाना जाता है. जब आप अपनी कार के रबर या 7D मैट्स के ठीक नीचे 3-4 परत अखबार बिछा देते हैं. तो जूतों से रिसकर नीचे जाने वाला सारा पानी अखबार खुद में सोख लेता है.

इससे पानी कार के निचले मेटल और ओरिजिनल कारपेट तक नहीं पहुंच पाता. जो नमी मैट्स के नीचे घंटों जमा रहकर कारपेट को खराब कर सकती थी उसे यह कागज पल भर में सुखा देता है. कुल मिलाकर यह देसी जुगाड़ बेहद ही शानदार है और असरदार भी है.





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सीलन, फंगस और कारपेट की जंग से बचाव

आपको बता दें कि, कार के फ्लोर पर लंबे समय तक पानी जमा रहने से केबिन के अंदर फंगस और मोल्ड जमने लगते हैं. यही फंगस आगे चलकर कार के मेटल फ्लोर बोर्ड में धीरे-धीरे जंग पैदा करने लगता है. जिससे कार की बॉडी नीचे से गलने लगती है.

मैट्स के नीचे बिछा अखबार नमी को तुरंत सोखकर बैक्टीरिया और फंगस को पनपने ही नहीं देता. इससे आपकी कार का इंटीरियर लंबे समय तक नया और हाइजीनिक बना रहता है. अगर आपके कार में भी पानी घुस गया है तो आप यह ट्रिक अपना सकते हैं.

बदबू से राहत और कार क्लीनिंग में होती है आसानी

जानकारी दें दे कि, मानसून में अक्सर कार के शीशे बंद रहने के कारण केबिन के अंदर सीलन की गंध भर जाती है. जिससे सफर के दौरान उल्टी और जी मिचलाने जैसी शिकायतें होने लगती हैं. अखबार नमी को सोखकर इस बदबू की मुख्य वजह को ही खत्म कर देता है.

इसके अलावा कीचड़ और रेत भी सीधे कारपेट पर जमने के बजाय अखबार पर रुक जाती है. आपको कारपेट वैक्यूम कराने या धोने की जरूरत नहीं पड़ती बस पुराने अखबार को निकालकर फेंकें और नया बिछा दें. इससे आपकी यह सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है.





इन बातों का रखें ध्यान

आपको बता दें कि, इस हैक का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ छोटी सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. चलिए डालतें हैं इन सभी पर एक नजर:

अखबार बदलते रहें: बारिश के दिनों में हर 2 से 3 दिन में या जैसे ही अखबार पूरी तरह भीग जाए. उसे तुरंत निकालकर नया अखबार बिछा दें. गीले अखबार को हफ्ते भर छोड़े रखने से उल्टा बदबू आ सकती है.

बारिश के दिनों में हर 2 से 3 दिन में या जैसे ही अखबार पूरी तरह भीग जाए. उसे तुरंत निकालकर नया अखबार बिछा दें. गीले अखबार को हफ्ते भर छोड़े रखने से उल्टा बदबू आ सकती है. पेडल एरिया में न बिछाएं: बता दें कि, ड्राइवर सीट के नीचे अखबार बिछाते समय ध्यान रखें कि यह एक्सीलेटर, ब्रेक या क्लच पेडल के नीचे न फंसे. केवल पैरों के नीचे वाले हिस्से पर ही इसे रखें.

यह बेहद सस्ता, टिकाऊ और बिना पैसे वाला मानसून हैक आपकी कार को मानसून के दौरान एकदम फ्रेश और ड्राई बनाए रखने में कमाल का असर दिखाता है.

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