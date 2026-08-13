IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान

वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान

How to Dismiss Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बना ली है. हरभजन सिंह ने उन्हें आउट करने का मास्टरप्लान बताया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 13 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बना ली है. महज 15 साल की उम्र में इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया और इसके बाद जिम्बाब्वे में भारतीय सीनियर टीम के लिए भी अर्धशतक जड़कर अपनी काबिलियत दिखाई.

आईपीएल के दौरान वैभव ने पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाजों का सामना किया, लेकिन बड़े नामों के खिलाफ भी उनका आक्रामक अंदाज नहीं बदला. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस युवा बल्लेबाज को रोकने की रणनीति क्या होनी चाहिए.

हरभजन ने बताया वैभव को रोकने का तरीका

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह से जब वैभव के खिलाफ गेंदबाजी की रणनीति को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने एक सीधा जवाब दिया. हरभजन के मुताबिक, वैभव के खिलाफ बचाव की रणनीति अपनाना उल्टा पड़ सकता है. उसके खिलाफ शुरुआत से ही आक्रमण करना जरूरी है.

हरभजन ने PTI से कहा, "मैं अपनी फील्डिंग इस हिसाब से सेट नहीं करूंगा कि वह क्या कर रहा है. मैं फील्ड को इस आधार पर लगाऊंगा कि मैं खेल को किस तरह देख रहा हूं. अगर मैं खुद को बचाने के लिए गेंदबाजी करूंगा, तो यह काम नहीं करेगा. उससे बचने का एकमात्र तरीका उस पर हमला करना है."

उन्होंने आगे कहा कि वैभव कुछ गेंदों पर बड़े शॉट लगा भी सकता है, लेकिन गेंदबाज को अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटना चाहिए. हरभजन ने कहा, "हो सकता है कि वह कुछ समय तक मुझे शॉट्स मार दे, लेकिन अगली गेंद भी उसी योजना के अनुसार होनी चाहिए."

हरभजन ने जमकर की युवा बल्लेबाज की तारीफ

हरभजन सिर्फ वैभव को रोकने की रणनीति तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने इस युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफ भी की. उनके मुताबिक, इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष गेंदबाजों के सामने वैभव का बेखौफ अंदाज असाधारण है. हरभजन ने कहा, "वैभव सूर्यवंशी शानदार खिलाड़ी हैं. वह ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा. 14-15 साल की उम्र में कोई दुनिया के गेंदबाजों पर इस तरह हावी हो रहा है." उन्होंने आगे कहा, “दुनिया के शीर्ष गेंदबाज भी इस समय यह सोच रहे हैं कि उन्हें वैभव को कहां गेंदबाजी करनी चाहिए. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है."

हरभजन का मानना है कि वैभव आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सकते हैं. वह बहुत से बच्चों के लिए एक उदाहरण बनने वाले हैं, क्योंकि अब कई बच्चे वैभव सूर्यवंशी जैसा बनने का सपना देख रहे हैं."

यह भी पढ़ें- मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट

मैथ्यू हेडन ने भी बताया भविष्य का बड़ा खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन भी वैभव की क्षमता से प्रभावित हैं. उन्होंने इस युवा बल्लेबाज को सिर्फ टी20 तक सीमित मानने से इनकार किया है. हेडन ने कहा कि वैभव में लंबे फॉर्मेट में भी सफल होने की क्षमता है. उन्होंने कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि वह सिर्फ छोटे फॉर्मेट का खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं. मेरा मानना है कि वैभव में लंबे फॉर्मेट में भी सफल होने की क्षमता है."

हेडन ने वैभव की मानसिक मजबूती और बड़े मंच पर खेलने के साहस की खास तौर पर तारीफ की. उन्होंने कहा, "सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को चुनौती देने का साहस और प्रतिबद्धता दिखाई. वह सिर्फ इसका हिस्सा नहीं बना, बल्कि उसमें शानदार प्रदर्शन भी किया."

यह भी पढ़ें- गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
CRICKET Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!
क्रिकेट
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
क्रिकेट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के कितने मैच बाकी? देखें WTC का शेड्यूल
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के कितने मैच बाकी? देखें WTC का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
हरियाणा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
'असल शुद्धिकरण उत्तराखंड का होना चाहिए', खरगे के 'अपमान' पर भड़कीं कुमारी सैलजा
क्रिकेट
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
टेलीविजन
45 साल की उम्र में तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी, पावर स्टार ने यूं किया रिएक्ट
तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget